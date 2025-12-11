Estos son los precios de los planes completos para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El deseo de todo futbolero es ver al equipo de su país jugar en un Mundial. Por esa razón, varios cuentan con ahorros y están haciendo cuentas para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde Colombia se medirá luego de ocho años de no asistir a la cita. Aquí le contamos algunos precios para ir. Ante el incremento en la demanda y las dificultades que enfrentan muchos hinchas para coordinar por su cuenta los aspectos logísticos, Viajes Circular anunció un plan completo para asistir a la fase de grupos con todos los servicios incluidos.

Este es el plan todo incluido para ver a Colombia en el Mundial 2026

La agencia informó que su paquete principal tiene un costo de 14.410 dólares (unos 54,9 millones de pesos colombianos) e incluye tiquetes en categoría 3 para cada partido de la fase de grupos, 13 noches de alojamiento con desayuno, traslados entre sedes (Ciudad de México, Guadalajara y Miami), transporte ida y regreso entre estadios y hoteles, así como la camiseta oficial de la Selección Colombia. Consulte: Regalar acciones en Navidad vuelve a ser tendencia en Colombia; acá le explicamos cómo hacerlo De acuerdo con la compañía, este plan también incorpora cena de bienvenida, city tour en cada ciudad sede, tarjeta de asistencia médica y acompañamiento permanente.

Jaime Ulloa, gerente general de Viajes Circular, destacó que el objetivo es simplificar la experiencia para los viajeros. “Nuestro propósito es ofrecer una opción práctica y confiable, que permita a los hinchas vivir esta experiencia sin preocupaciones logísticas, en un momento histórico para el equipo nacional”, afirmó.

Opciones adicionales para quienes desean asistir a uno o más partidos

Además del plan completo para los tres encuentros de la fase de grupos, Viajes Circular presentó alternativas para quienes buscan asistir a uno o dos partidos. Entérese: Bares y restaurantes proyectan aumento en ventas del 50 % tras partido de la Selección, ¿se nos hará el milagrito? * Un partido: plan por 3.832 dólares ($14,59 millones) que incluye entrada en categoría 3, alojamiento por 3 noches y tarjeta de asistencia médica. * Dos partidos: plan por 8.498 dólares ($32,37 millones), que contempla entrada en categoría 3, 3 noches de alojamiento y asistencia médica. Estas alternativas buscan atender a los aficionados que desean vivir la experiencia mundialista, pero que requieren opciones más ajustadas en tiempo y presupuesto.

Plan especial para asistir a la final del Mundial 2026