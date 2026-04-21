Hasta 120.000 colombianos viajarían al Mundial 2026 a alentar a La Tricolor con costos de $20 millones por persona

A falta de 51 días para el inicio del Mundial de Norteamérica-2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, los colombianos ya alistan los últimos detalles para atiborrar las sedes en las que se presentará el seleccionado tricolor, en sus tres partidos de fase de grupos.
Y es que un balance de la fintech local, Littio, proyecta que entre 80.000 y 120.000 colombianos se desplazarán hacia las sedes mundialistas, tomando como base datos de Migración Colombia, Anato, plataformas de viaje y el antecedente de la más reciente cita orbital a la que asistió la selección, Rusia-2018, al que asistieron más de 36.000 connacionales.
Adicionalmente, se suma los nacionales que están radicados en Estados Unidos, que ya superan los 1,2 millones de personas.
De por sí, la creciente demanda que tendrá Norteamérica-2026 ya se refleja en que las reservas de viaje desde territorio nacional crecieron 55% frente al año anterior, con incrementos de hasta 195% desde Medellín.
Además, las búsquedas de vuelos a Miami se triplicaron, mientras que las dirigidas a Ciudad de México se multiplicaron por siete tras el sorteo de grupos.
Pero más allá del entusiasmo, hay un factor que empieza a pesar y es, precisamente, el costo real del viaje.
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