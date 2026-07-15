Esto es lo que cuesta ir a la final del Mundial 2026: el viaje supera los $35 millones

A pocos días del partido por el título del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium, (sábado a las 4:00 p. m.) en el área metropolitana de Nueva York, los precios de las entradas, los vuelos y el hospedaje han convertido el viaje en un lujo para la mayoría de los seguidores.
Por eso, pareciera ser que a la final de Norteamérica-2026 irán estrellas de Hollywood, jugadores de la NBA, artistas, influencers, pero esta fiesta del fútbol carecería del aficionado del común, pues la alta demanda generada por la clasificación de España, tras vencer con contundencia en la semifinal ante su similar de Francia (2-0), sumada al sistema de precios dinámicos implementado por la FIFA y las plataformas de reventa, ha elevado considerablemente el costo de asistir al encuentro. Estas son las principales cuentas que tendría que hacer un aficionado.
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