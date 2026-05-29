Acompañar a Colombia en todo el Mundial 2026 costaría cerca de $230 millones

Acompañar a la Selección Colombia en cada partido del Mundial de 2026 podría convertirse en un lujo al alcance de pocos. De acuerdo con un análisis de AceOdds.com, una pareja de aficionados necesitaría cerca de $230 millones para asistir al torneo desde la fase de grupos hasta una hipotética final. El cálculo contempla todos los gastos asociados al viaje por Estados Unidos, México y Canadá, países que albergarán la próxima Copa del Mundo. Dentro del presupuesto se incluyen vuelos internacionales e internos, alojamiento, alimentación, bebidas y entradas para los encuentros. Consulte: Muñoz y Lerma entraron al selecto club de los colombianos campeones de copas en Europa: James y Bacca en el podio La cifra ubica a los hinchas colombianos entre las aficiones latinoamericanas que necesitarían destinar una de las mayores sumas para vivir la experiencia completa del campeonato.

¿Qué gasto pesa más en el presupuesto de los aficionados?

El mayor desembolso estaría relacionado con las entradas a los partidos. Según el estudio, este rubro representaría alrededor de $120 millones, equivalente a más de la mitad del presupuesto total estimado para dos personas. A ello se sumarían aproximadamente $50 millones en hospedaje, cerca de $41 millones en transporte aéreo y otros $17 millones destinados a comidas y bebidas durante la competencia. Incluso asistir únicamente a la final tendría un costo considerable. Las boletas para dos personas se estiman en US$15.500, es decir, cerca de $55,8 millones al tipo de cambio actual. Esta cifra no contempla posibles sobrecostos asociados a la reventa de entradas, una práctica que actualmente mantiene a la FIFA bajo investigación por parte de fiscales estadounidenses.

¿Cómo se compara Colombia con otras aficiones del mundo?

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. El informe señala que, entre las 48 selecciones participantes, el gasto promedio para dos personas ronda los US$62.000, equivalentes a unos $223 millones. Entérese: El Mundial del ‘caramelo escaso’ que se vive en las calles paisas En la mayoría de los casos, las entradas representan cerca de la mitad del costo total del viaje. Los aficionados de Irak encabezan el listado de mayores gastos, con un presupuesto cercano a $274 millones, impulsado principalmente por los costos de transporte aéreo. Le siguen Jordania, con más de $263 millones, y Argentina, cuyos seguidores necesitarían alrededor de $252 millones para acompañar a su selección durante todo el campeonato.

¿Por qué el Mundial también beneficia a la economía colombiana?

Aunque los altos costos limitarán la posibilidad de viajar para muchos aficionados, el Mundial también tendrá efectos positivos dentro de Colombia. Un informe reciente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá concluyó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 actuará como un impulso adicional para el consumo de los hogares durante la primera mitad del año. El comercio ha sido uno de los principales beneficiados. Las ventas de televisores, equipos de sonido, video e informática crecieron más de 34% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Estos segmentos explicaron cerca del 26% del crecimiento total del comercio en ese lapso. Además, el análisis destaca que históricamente las ventas de equipos audiovisuales aumentan 7,2% en años de Mundial, frente a 3% en años sin el torneo. En el caso de los equipos de informática, el crecimiento promedio alcanza 16%, superior al registrado en periodos sin competencia mundialista. Las cifras más recientes muestran que en marzo de 2026 las ventas de equipos de sonido y video crecieron 41,8% anual, reflejando el interés de los consumidores por prepararse para seguir el campeonato.

¿Qué sectores económicos ganan con la Copa del Mundo?