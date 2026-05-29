Acompañar a Colombia en todo el Mundial 2026 costaría cerca de $230 millones

Acompañar a la Selección Colombia en cada partido del Mundial de 2026 podría convertirse en un lujo al alcance de pocos. De acuerdo con un análisis de AceOdds.com, una pareja de aficionados necesitaría cerca de $230 millones para asistir al torneo desde la fase de grupos hasta una hipotética final.
El cálculo contempla todos los gastos asociados al viaje por Estados Unidos, México y Canadá, países que albergarán la próxima Copa del Mundo. Dentro del presupuesto se incluyen vuelos internacionales e internos, alojamiento, alimentación, bebidas y entradas para los encuentros.
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La cifra ubica a los hinchas colombianos entre las aficiones latinoamericanas que necesitarían destinar una de las mayores sumas para vivir la experiencia completa del campeonato.