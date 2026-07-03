¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia? Esto debe ahorrar antes de mudarse

Independizarse en Colombia no es tarea fácil. Cálculos de expertos apuntan a que una persona podría necesitar hasta $8 millones para dar ese primer paso y asumir costos como el primer mes de arriendo y mudanza. Paola Orozco, vicepresidente comercial y Servicio al Cliente Colfondos, estima que una persona necesita ahorrar entre $4,45 millones y $7,8 millones antes de mudarse. Ese monto corresponde a los gastos iniciales que implica instalarse en una vivienda y busca evitar que la independencia comience con deudas. Los principales desembolsos se concentran en el primer mes de arriendo y los trámites asociados, cuyo costo oscila entre $1 millón y $1,5 millones. A esto se suman el trasteo, con un valor aproximado de $150.000 a $300.000, la compra de electrodomésticos esenciales como nevera y lavadora, que puede costar entre $2 millones y $3,5 millones, y el mobiliario junto con el menaje básico, cuyo presupuesto se ubica entre $1,3 millones y $2,5 millones.

Desde Colfondos señalan que contar con un colchón financiero previo es uno de los hábitos más importantes para iniciar esta nueva etapa sin comprometer la estabilidad económica desde el primer mes.

¿Cuánto cuesta vivir solo cada mes?

Una vez instalada, una persona deberá asumir gastos mensuales que, en promedio, se ubican entre $2 millones y $3,1 millones, incluyendo arriendo, servicios públicos y alimentación. Los expertos recomiendan que el costo de la vivienda no supere el 30% de los ingresos para mantener unas finanzas saludables. También aconsejan reducir gastos innecesarios, como pedir comida a domicilio con frecuencia, y optar por cocinar en casa y planificar el mercado para controlar mejor el presupuesto.

¿La ciudad donde vive cambia el presupuesto?

El costo de independizarse también depende de la ciudad y del medio de transporte utilizado. En Bogotá, vivir en zonas periféricas puede reducir el valor del arriendo, aunque implica destinar alrededor de $150.000 mensuales al transporte público. En Medellín, por el contrario, residir cerca del sistema integrado suele elevar el costo de la vivienda. Le puede gustar: Comprar vivienda pierde atractivo en Colombia: el 70% de los colombianos se inclina por vivir en arriendo En ciudades como Cali y Barranquilla, donde la motocicleta es uno de los principales medios de transporte, el presupuesto debe contemplar cerca de $250.000 al mes para cubrir gasolina, parqueaderos y gastos como el SOAT. Además, Colfondos advierte que combinar taxis y plataformas de transporte puede elevar fácilmente este gasto por encima de $350.000 mensuales, generando fugas silenciosas de dinero.

¿Cómo construir patrimonio después de independizarse?

Para quienes proyectan comprar vivienda en el mediano plazo, Colfondos recomienda aprovechar las cesantías como una herramienta para reunir la cuota inicial.