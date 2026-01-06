Recuperar la confianza, el reto económico de Colombia en 2026: inversión está en el nivel más bajo en dos décadas

En junio del año pasado, el Ministerio de Hacienda estimó que la economía colombiana crecería 3% en 2026. Esta cifra, plasmada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se fundamentó en un escenario de estabilidad, una inflación convergiendo a su meta y una inversión que finalmente sacaría la cabeza tras años de estancamiento.
Sin embargo, esa previsión sufrió un vuelco drástico en diciembre. El anuncio del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo en un 23,7% por decreto, fijándolo en $2.000.000 mensuales incluyendo el auxilio de transporte, llevó a los analistas a pensar que ahora Colombia es mucho más frágil, con lo que las cuentas para este año cambiarían.
La brecha entre las expectativas oficiales y las técnicas es evidente. Mientras que el Gobierno se aferra a su 3%, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, bajo el análisis de su economista jefe Julio Romero, lanzó una advertencia contundente: el incremento salarial –el más alto de las últimas décadas– desborda las capacidades productivas del país y en el mediano plazo podría frenar el crecimiento económico a niveles incluso inferiores al 2%.
Pero las advertencias de que Colombia puede crecer menos de lo previsto vienen de tiempo atrás. A finales de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó su previsión sobre el PIB para Colombia de 2,6% a 2,3%; esto, incluso antes de conocerse el decreto del salario.