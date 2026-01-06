Recuperar la confianza, el reto económico de Colombia en 2026: inversión está en el nivel más bajo en dos décadas

En junio del año pasado, el Ministerio de Hacienda estimó que la economía colombiana crecería 3% en 2026. Esta cifra, plasmada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se fundamentó en un escenario de estabilidad, una inflación convergiendo a su meta y una inversión que finalmente sacaría la cabeza tras años de estancamiento. Podría interesarle: “Petro está mal asesorado en temas económicos por el ministro Ávila y el ‘super’ Ferrari” Sin embargo, esa previsión sufrió un vuelco drástico en diciembre. El anuncio del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo en un 23,7% por decreto, fijándolo en $2.000.000 mensuales incluyendo el auxilio de transporte, llevó a los analistas a pensar que ahora Colombia es mucho más frágil, con lo que las cuentas para este año cambiarían. La brecha entre las expectativas oficiales y las técnicas es evidente. Mientras que el Gobierno se aferra a su 3%, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, bajo el análisis de su economista jefe Julio Romero, lanzó una advertencia contundente: el incremento salarial –el más alto de las últimas décadas– desborda las capacidades productivas del país y en el mediano plazo podría frenar el crecimiento económico a niveles incluso inferiores al 2%. Pero las advertencias de que Colombia puede crecer menos de lo previsto vienen de tiempo atrás. A finales de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó su previsión sobre el PIB para Colombia de 2,6% a 2,3%; esto, incluso antes de conocerse el decreto del salario.

Partiendo de ahí, en general las cuentas de la economía nacional no pintan fácil este año. El pronóstico de déficit fiscal para 2026 fue revisado al alza, pasando de un 7,5% a un 7,9% del PIB. Significa que el Estado deberá endeudarse más para cubrir sus obligaciones básicas, justo en un momento en que los mercados internacionales miran con lupa la salud financiera del país. Pero este no es el único reto para 2026. El país debe devolver la confianza inversionista, en un momento cuando la inyección de capital por parte del sector privado está en su nivel más bajo en dos décadas, ubicándose en alrededor del 17,5% del PIB. Encuentre: Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse Además, casi el 30% de las más grandes fortunas se ha ido de Colombia o dejaron de tributar luego de los cambios en las reglas del juego en el impuesto al patrimonio, de acuerdo con un informe de La Silla Vacía. En general, Colombia está siendo percibido como un país más riesgoso y eso se nota en que va a pagar más intereses por su deuda –promedian 13%–, que se traduce en plata más cara para el Estado, y a la larga para empresas y hogares. Además, esta semana se autorizó un cupo de deuda (TES) de $152 billones para financiar el presupuesto de 2026, lo que habla del complejo estado de las finanzas públicas.

¿Qué efecto puede tener la situación de Venezuela sobre la economía de Colombia?

A este complejo escenario interno se suma un factor externo que añade incertidumbre: la situación geopolítica. La economía colombiana este año no solo depende de sus decisiones domésticas, sino también vigilará de cerca la evolución de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Una escalada o un cambio drástico en el control territorial y económico del país vecino tendría efectos directos sobre Colombia a través de los flujos migratorios, el comercio binacional y, especialmente, la percepción de riesgo en la región. Así, si la situación en Venezuela genera una mayor inestabilidad, los inversionistas podrían retirar capitales de los mercados emergentes, presionando la tasa de cambio y dificultando la financiación del complejo déficit fiscal colombiano.

La junta del Banco de la República subiría las tasas de interés este año en Colombia. FOTO CORTESÍA

¿El Banco de la República subiría tasas de interés en 2026?

Además, la política monetaria es otro frente de batalla. Ante un salario mínimo que presiona la inflación al alza, el Banco de la República se encuentra en una posición defensiva. Las proyecciones del Grupo Cibest sugieren que la tasa de política monetaria podría subir hasta 10% durante la primera mitad de 2026 para intentar frenar el consumo desbordado y el alza de precios. Esto contrasta con los deseos del Ministerio de Hacienda, que esperaba una política monetaria menos contractiva para fomentar la inversión. La más: Gobierno Petro recortó más de $4,2 billones del Presupuesto para cerrar 2025: qué significa y a quiénes impacta De forma previsible, el mercado espera que la junta del Banco de la República mantenga su pulso en la votación sobre tasas, que en las reuniones más recientes ha derivado en una votación 4 a 3 en favor de no moverlas.

De un lado, el gerente Leonardo Villar y los directores Olga Lucía Acosta, Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar se han mantenido firme en la necesidad de no ceder ante las presiones inflacionarias. Del otro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto a los directores Laura Moisá y César Giraldo –designados por el Gobierno–, han insistido sin éxito en un recorte que, según ellos, urge para dinamizar el crecimiento. Ahora, la votación de los cuatro en cuestión que han ganado el pulso en las últimas reuniones no sería solo en el sentido de mantener inalterados los tipos de interés, sino eventualmente de aumentarlos, teniendo en cuenta que los precios no se han desacelerado y también los efectos que pueda tener el alza del salario mínimo. Corficolombiana, por ejemplo, estima que las tasas superarían el 12% al cierre de año. Una noticia que no caería bien en Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro ha arremetido en los últimos años contra las decisiones de la junta del Banrepública.

¿Qué le espera a quien gane la presidencia 2026 en Colombia?

El componente político también juega un papel determinante. Al ser un año electoral, la capacidad de maniobra del Gobierno para implementar reformas fiscales serias o recortes de gasto es limitada. La calificadora Fitch advirtió sobre la ausencia de un “ancla fiscal creíble”. Según su análisis, el panorama se agrava por el hecho de que el Congreso rechazó en diciembre la reforma tributaria, dejando un faltante de $16 billones que el Gobierno esperaba cubrir. Puede leer: Gobierno Petro le pone IVA a las compras por Amazon, Shein y Temu que superen los 50 dólares, con la emergencia económica Fitch prevé que el déficit del Gobierno central sea incluso superior a las metas oficiales, alcanzando el 7,5% del PIB, debido a la normalización del pago de intereses y a la dificultad de las autoridades salientes para aplicar ajustes de gasto en plena campaña electoral. Adicional, la incertidumbre sobre quién tomará las riendas del país en los próximos años amenaza también con una parálisis en la inversión de largo plazo. Aunque el BBVA Research proyectaba un repunte del 4,9% en este indicador, podría verse frenado por la cautela empresarial.

¿Qué pasará con el dólar este año en Colombia?

En cuanto a la tasa de cambio, BBVA Research estima que el dólar cerrará 2026 rondando los $4.020, impulsado por la volatilidad que generan los ciclos políticos internos y las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos. Si bien, un peso colombiano apreciado puede ayudar a abaratar las importaciones en el corto plazo, la falta de sostenibilidad fiscal y el ruido electoral pueden jugar en contra. Por otro lado, aunque el equipo técnico del Banco de la República reportó un dinamismo importante en el consumo total al cierre de 2025 (5,6%), la gran duda es si este consumo podrá mantenerse en 2026 sin generar una inflación que termine devorando el incremento salarial. Así, Colombia se enfrenta a un año complejo. El aumento del 23,7% del salario mínimo cambió las proyecciones y es un arma de doble filo: por un lado, inyecta liquidez inmediata a los hogares, pero por el otro, desestabiliza las cuentas del Estado, presiona las tasas de interés y pone en riesgo la meta de crecimiento. Más allá de cómo se afectaron las cuentas, le mostramos tres variables a tener en cuenta para el año que arrancó (ver módulos):

El reto de devolver la confianza para invertir en Colombia en 2026

Uno de los desafíos cruciales que enfrenta la economía colombiana en 2026 es la recuperación de la confianza privada. Según un análisis de La Silla Vacía basado en datos de la Dian, el país ha experimentado una caída sustancial en el número de contribuyentes de altos ingresos. Desde la implementación de la reforma tributaria de 2022, que hizo permanente y más oneroso el impuesto al patrimonio, el 28% de las personas que reportaban activos superiores a los $11.000 millones dejaron de tributar en el país o trasladaron sus capitales al exterior. Esta salida de grandes capitales coincide con un momento crítico para la inversión fija, que hoy representa apenas el 17,5% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas.

Corficolombiana advierte que este 2026 es un año de “cambio de técnico”, refiriéndose al proceso electoral que definirá si el país inicia una remontada económica o profundiza su rezago. Sin embargo, recuperar la inversión requiere más que un cambio de Gobierno. De acuerdo con esa firma, el entorno actual está afectado por una complejidad regulatoria asfixiante, con la producción de cerca de 20 normas nuevas por semana, y un deterioro evidente en la seguridad pública. Los actos de terrorismo y secuestros, que han alcanzado máximos recientes, generan un ambiente donde la operación del sector privado en ciertas zonas del país resulta cada vez más difícil. El próximo Gobierno tendrá la tarea de reconstruir un ecosistema que brinde garantías para la inversión y el emprendimiento.

¿Dónde pueden estar los negocios en Colombia en 2026?

A pesar de los vientos en contra a nivel macroeconómico, el sector privado en Colombia demostró resiliencia en el último año. El 2025 cerró con grandes movidas empresariales. Según cifras de la firma Aon, a septiembre del año pasado se registraron 183 transacciones de fusiones y adquisiciones por un valor de US$5.934 millones, lo que representó un incremento del 82% en comparación con 2024. Este dinamismo estuvo marcado por hitos como el “desenroque” accionario entre Grupo Argos y Sura, la integración operativa de Tigo y Movistar y el nacimiento de Davibank. Los tres movimientos, claves para sectores como infraestructura y finanzas, sumaron en conjunto $283 billones. Para este 2026, según expertos, el foco de los inversionistas y emprendedores parece estar definido en las actividades terciarias, que no solo fueron el motor del crecimiento en 2025, sino que continuarán liderando la expansión económica este año. De acuerdo con la firma Tiendanube, las oportunidades más prometedoras para los nuevos emprendimientos se encuentran en el comercio minorista, la logística y la fabricación de productos para el hogar. Además, existe una tendencia creciente hacia la economía verde, donde la venta de productos ecológicos y los servicios profesionales especializados se perfilan como nichos de alta rentabilidad para quienes busquen esquivar la desaceleración de otros sectores más tradicionales.

El riesgo de que la olla quede raspada