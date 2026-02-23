“No hay ningún goteo”: interventoría del Túnel del Toyo desmiente señalamientos del Invías

La interventoría a cargo de las obras del Túnel del Toyo desmintió este fin de semana al Instituto Nacional de Vías (Invías) y señaló que en el tubo principal de la obra no hay goteos ni filtraciones de agua que impidan la instalación de los equipos electromecánicos.
La aclaración se produjo luego de que ese ente nacional aseverara la semana pasada no tener en sus planes iniciar con ese trabajo, que se estima podría tardar más de un año y que tiene en vilo la entrada en operación del complejo de acuerdo al cronograma que se había anunciado.
En contexto: Túnel del Toyo estaría otra vez en el limbo porque el gobierno Petro no hace su tarea: ¿qué pasó?
“(El túnel principal está) completamente terminado, 12,5 kilómetros, listo para hacer todas las instalaciones de los equipos electromecánicos y la señalización. En el 75% de todo el tramo se puede iniciar ya la instalación de esos equipos”, reiteró el interventor del proyecto, Óscar Adrián Moreno. “En el túnel principal no hay ningún goteo”, añadió.
Además de la interventoría, este fin de semana la Gobernación de Antioquia realizó una visita al sitio de las obras, en donde además acusó al Invías de ni siquiera visitar la obra hace más de seis meses, dudando de que la información con la que cuestiona la obra esté actualizada.