“No hay ningún goteo”: interventoría del Túnel del Toyo desmiente señalamientos del Invías

La interventoría a cargo de las obras del Túnel del Toyo desmintió este fin de semana al Instituto Nacional de Vías (Invías) y señaló que en el tubo principal de la obra no hay goteos ni filtraciones de agua que impidan la instalación de los equipos electromecánicos. La aclaración se produjo luego de que ese ente nacional aseverara la semana pasada no tener en sus planes iniciar con ese trabajo, que se estima podría tardar más de un año y que tiene en vilo la entrada en operación del complejo de acuerdo al cronograma que se había anunciado. En contexto: Túnel del Toyo estaría otra vez en el limbo porque el gobierno Petro no hace su tarea: ¿qué pasó? “(El túnel principal está) completamente terminado, 12,5 kilómetros, listo para hacer todas las instalaciones de los equipos electromecánicos y la señalización. En el 75% de todo el tramo se puede iniciar ya la instalación de esos equipos”, reiteró el interventor del proyecto, Óscar Adrián Moreno. “En el túnel principal no hay ningún goteo”, añadió. Además de la interventoría, este fin de semana la Gobernación de Antioquia realizó una visita al sitio de las obras, en donde además acusó al Invías de ni siquiera visitar la obra hace más de seis meses, dudando de que la información con la que cuestiona la obra esté actualizada.

“El túnel se encuentra listo para que el Invías le ordene a su contratista instalar los equipos electromecánicos que tienen en bodega desde hace más de un año”, sostuvo el gobernador Andrés Julián Rendón. “No instalarlos es deshonrar un compromiso, que además asumió a instancias de la Contraloría General de la República, donde le quedó muy claro que una vez se culminara esta obra, como en efecto lo hicimos con la Alcaldía de Medellín en diciembre del año pasado, ellos procederían a instalar los equipos”. “Los técnicos del Invías tienen que servirle a Colombia, no al gobierno de turno y tienen que proceder urgentemente, so pena de incurrir en un detrimento patrimonial al no instalar esos equipos”, añadió. El riesgo de que las obras del Túnel del Toyo se retrasen fue denunciado a mediados de este mes por la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y por la Alcaldía de Medellín. Lea además: Cuatro obras de Antioquia que el Gobierno Petro no financió y ya esperan al 2026 Desde ambas entidades se alertó que el contratista a cargo de la instalación de los equipos electromecánicos, la única tarea que quedó en manos del Gobierno Nacional y que ya había quedado andando desde el gobierno de Iván Duque, no había recibido todavía luz verde por parte del Invías para iniciar esa tarea, pese a que los aparatos ya fueron comprados y están guardados en una bodega. Además de los retrasos que implicaría posponer dicha tarea, ambas entidades alertaron de una movida presupuestal que habría alterado el flujo de los recursos del contrato, generando un hueco de $120.000 millones. La movida consistió en que, argumentando que la obra todavía no ha llegado a un 100 %, el Invías informó de que las vigencias futuras estipuladas para 2026 y 2027 se habían aplazado. “Están diciendo que para poder empezar a instalar los equipos electromecánicos necesitamos terminar los dos contratos del tramo que le correspondía al Invías, que le incumplió a Antioquia y al país. Y es cambiar las reglas del juego y lo estipulado en ese plan de acción”, denunció el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón. Esa decisión del Invías calentó además los ánimos con la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, desde donde recordaron que el tramo pendiente en el que dicho instituto justifica sus demoras para iniciar la instalación es precisamente el mismo que el presidente Gustavo Petro se negó a seguir financiando y que asumió la región para que la obra no se convirtiera en un elefante blanco.