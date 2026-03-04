Tras casi dos semanas de cierre, Parque Tayrona retoma operaciones con inversión de $1.000 millones

Luego de dos semanas de cierre del Parque Nacional Natural Tayrona por cuestiones de seguridad, este 5 de marzo abrirá nuevamente sus puertas. El Gobierno prometió un plan de inversión de $1.000 millones para el atractivo turístico.

La noticia se conoció tras definir una estrategia integral para proteger “la vida, reforzar la seguridad y reactivar el ecoturismo en esta área protegida de relevancia mundial”, según se lee en un comunicado.

La cuestión fue que en febrero se reportaron amenazas, bloqueos y presencia de actores armados como ‘Los Pachenca’. Esa situación generó un riesgo extremo para visitantes, comunidades indígenas y funcionarios del parque.

La decisión de reapertura se tomó luego de una evaluación técnica y trabajo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, junto con los ministerios de Ambiente, Comercio, e Interior, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y la Policía.

Como parte de los acuerdos alcanzados en el marco, se instalará un fuerte de la Policía de Carabineros con presencia permanente dentro del parque.

Actualmente hay 60 uniformados y el número podría aumentar a 80. El destacamento contará con caballerizas para recorridos a caballo o mula, así como con caninos antiexplosivos y antinarcóticos para fortalecer los controles.

Luiz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, explicó: “Estamos hablando de acciones concretas para recuperar infraestructura crítica, fortalecer la presencia institucional y garantizar que el ecoturismo se desarrolle de manera responsable”.