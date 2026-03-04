x

Tras casi dos semanas de cierre, Parque Tayrona retoma operaciones con inversión de $1.000 millones

El Parque Tayrona abrirá el 5 de marzo tras inversión superior a $1.000 millones y refuerzo de seguridad con hasta 80 policías permanentes.

  El Parque Nacional Natural Tayrona reabre el 5 de marzo con presencia permanente de la Policía de Carabineros. FOTO CORTESÍA
    El Parque Nacional Natural Tayrona reabre el 5 de marzo con presencia permanente de la Policía de Carabineros. FOTO CORTESÍA
  El Gobierno destinará más de $1.000 millones para recuperar zonas críticas y fortalecer el ecoturismo en el Tayrona. CORTESÍA
    El Gobierno destinará más de $1.000 millones para recuperar zonas críticas y fortalecer el ecoturismo en el Tayrona. CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
Luego de dos semanas de cierre del Parque Nacional Natural Tayrona por cuestiones de seguridad, este 5 de marzo abrirá nuevamente sus puertas. El Gobierno prometió un plan de inversión de $1.000 millones para el atractivo turístico.

La noticia se conoció tras definir una estrategia integral para proteger “la vida, reforzar la seguridad y reactivar el ecoturismo en esta área protegida de relevancia mundial”, según se lee en un comunicado.

La cuestión fue que en febrero se reportaron amenazas, bloqueos y presencia de actores armados como ‘Los Pachenca’. Esa situación generó un riesgo extremo para visitantes, comunidades indígenas y funcionarios del parque.

La decisión de reapertura se tomó luego de una evaluación técnica y trabajo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, junto con los ministerios de Ambiente, Comercio, e Interior, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y la Policía.

Entérese: Parque Tayrona está bajo el asedio de “Los Pachenca”: así responderá MinDefensa

Como parte de los acuerdos alcanzados en el marco, se instalará un fuerte de la Policía de Carabineros con presencia permanente dentro del parque.

Actualmente hay 60 uniformados y el número podría aumentar a 80. El destacamento contará con caballerizas para recorridos a caballo o mula, así como con caninos antiexplosivos y antinarcóticos para fortalecer los controles.

Luiz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, explicó: “Estamos hablando de acciones concretas para recuperar infraestructura crítica, fortalecer la presencia institucional y garantizar que el ecoturismo se desarrolle de manera responsable”.

Se $1.000 millones en el Parque Tayrona

El plan contempla una inversión superior a $1.000 millones para intervenir en zonas estratégicas afectadas dentro del parque. Las áreas priorizadas fueron identificadas tras un recorrido técnico de más de cinco días en cuatro puntos críticos.

El Gobierno destinará más de $1.000 millones para recuperar zonas críticas y fortalecer el ecoturismo en el Tayrona. CORTESÍA
El Gobierno destinará más de $1.000 millones para recuperar zonas críticas y fortalecer el ecoturismo en el Tayrona. CORTESÍA

La intervención será liderada por la Ungrd y se extenderá durante los próximos 18 meses. En ese periodo habrá sectores con acceso restringido mientras se adelantan las obras de recuperación y estabilización.

¿Cómo se reactivará el ecoturismo en el Tayrona?

En paralelo, Parques Nacionales avanza con el Ministerio de Comercio, Fontur y las comunidades en la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico, un proceso construido durante 18 meses que busca definir el futuro del turismo de naturaleza en el Tayrona bajo criterios de conservación y desarrollo territorial.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció la estructuración de un proyecto de infraestructura cercano a $2.700 millones, para apoyar la reactivación del destino. Prometió que la próxima semana una delegación técnica visitará el territorio para revisar los avances.

Adicionalmente, la cartera confirmó un proyecto aprobado por $5.762 millones para promover los Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística como destinos estratégicos en los mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo su visibilidad y posicionamiento.

La reapertura del Tayrona se enmarca en un esfuerzo de articulación entre entidades públicas, comunidades y prestadores de servicios para consolidar un modelo de ecoturismo que impulse la economía regional.

Le puede gustar: El Parque Tayrona cerrará temporalmente: amenazaron a sus funcionarios

