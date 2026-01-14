Demanda de gas para la industria cayó 24% en solo un mes por el fuerte aumento de precios en Colombia

La coyuntura del gas natural en Colombia sigue marcada por la incertidumbre.
El país deberá apoyarse cada vez más en las importaciones para abastecer la demanda interna, al menos hasta que antes de 2030 entren en operación los recursos del proyecto Sirius, llamado a convertirse en un pilar de la oferta futura.
Este escenario se cruza con un cambio clave en las reglas del juego, el vencimiento, el pasado 30 de noviembre, de la mayoría de los contratos de suministro de gas natural, lo que dio paso a un nuevo esquema contractual con efectos directos sobre los precios.
Conozca más: Ecopetrol aumentará la oferta de gas natural para asegurar el abastecimiento en 2026