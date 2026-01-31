Crisis económica de Cuba colapsa recolección de basura y agrava emergencia sanitaria en La Habana

Las montañas de basura se han convertido en parte del paisaje cotidiano de La Habana, Cuba. En barrios de Centro Habana y otras zonas de la capital, los desperdicios se acumulan en aceras y calles durante días, desprendiendo malos olores y atrayendo plagas, mientras vecinos denuncian abandono estatal y temen represalias por quejarse.
Pese a que el Gobierno cubano lanzó hace tres meses una campaña para “higienizar” la ciudad y prometió un punto de quiebre en la recolección de residuos, la situación ha empeorado.
Le puede interesar: A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times