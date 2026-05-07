¡Ojo si viaja a Europa! 13.000 vuelos cancelados por crisis de combustible, tras guerra en Medio Oriente

El precio del queroseno, el combustible de la aviación, superó los 185 dólares por barril en abril de 2026. Antes del conflicto en Irán, que estalló el 28 de febrero, costaba alrededor de 100 dólares.
El detonante fue el cierre del estrecho de Ormuz, el corredor marítimo entre Irán y Omán por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.
Cuando ese paso se bloqueó, el choque llegó directo a las aerolíneas de todo el planeta, en especial las de Europa y Asia. El efecto dominó ya es visible en los horarios de vuelos, en las tarifas de los tiquetes y en las decisiones operativas de las aerolíneas.
Para Colombia, hay una consecuencia palpable, la aerolínea española Plus Ultra suspendió desde el 2 de junio sus vuelos en la ruta Madrid-Bogotá-Cartagena.
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