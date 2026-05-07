“Ahora sí tendrá que disculparse”: Corte publicó fallo contra Petro por su expresión “muñecas de la mafia”

Siete meses después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional le ordenara al presidente Gustavo Petro disculparse públicamente con un grupo de periodistas a quienes llamó “muñecas de la mafia”, el mandatario aún no cumple plenamente con la decisión judicial. Aunque posteriormente hizo algunas declaraciones sobre el tema, estas no se dieron en los términos exigidos por el alto tribunal.
La determinación de la Corte fue adoptada en octubre del año pasado. Sin embargo, en ese momento solo se conoció el sentido del fallo y no el texto completo de la sentencia, algo habitual debido a que la corporación suele tardar varios meses en publicar íntegramente sus decisiones. Finalmente, el documento completo fue divulgado esta semana.