“Ahora sí tendrá que disculparse”: Corte publicó fallo contra Petro por su expresión “muñecas de la mafia”

La determinación de la Corte fue adoptada en octubre del año pasado. Sin embargo, en ese momento solo se conoció el sentido del fallo y no el texto completo de la sentencia, algo habitual debido a que la corporación suele tardar varios meses en publicar íntegramente sus decisiones. Finalmente, el documento completo fue divulgado esta semana.

Siete meses después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional le ordenara al presidente Gustavo Petro disculparse públicamente con un grupo de periodistas a quienes llamó “muñecas de la mafia”, el mandatario aún no cumple plenamente con la decisión judicial. Aunque posteriormente hizo algunas declaraciones sobre el tema, estas no se dieron en los términos exigidos por el alto tribunal.

Se trata de una sentencia de 88 páginas en la que la Corte Constitucional analizó varias acciones de tutela interpuestas por el abogado Germán Calderón España, la organización El Veinte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y un grupo de mujeres periodistas que alegaron vulneraciones a sus derechos tras las declaraciones del presidente.

En el fallo, el alto tribunal concluyó que las declaraciones del jefe de Estado no solo afectaron a las comunicadoras, sino que además desconocieron los límites institucionales que debe guardar quien ocupa la Presidencia de la República. Según la Corte, las expresiones utilizadas transmitieron la idea de que las periodistas actuaban al servicio de intereses particulares y sin autonomía profesional.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”, dijo Petro. Para la Corte, esta expresión representó una forma de violencia simbólica y discriminación, al asociar a las comunicadoras con estructuras criminales y deslegitimar su ejercicio profesional.

Por esa razón, la sentencia ordenó a Petro ofrecer excusas públicas y hacerlo en un escenario con la misma relevancia y alcance desde el que emitió las declaraciones originales, es decir, mediante una alocución presidencial. Además, el tribunal le exigió incluir una nota aclaratoria tanto en el video como en la transcripción del discurso cuestionado, reconociendo que las afirmaciones “no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia”.

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Pese a ello, han pasado siete meses desde la decisión y el cumplimiento sigue sin concretarse. Incluso, la Corte Constitucional terminó publicando de manera íntegra la sentencia antes de que el mandatario ejecutara las órdenes impartidas por el alto tribunal.

A lo largo del documento, la Corte insistió en que las expresiones del presidente terminaron afectando la dignidad de las periodistas y desdibujando el deber institucional.

Al conocer la publicación del fallo, el abogado Germán Calderón España dijo: “Me acaba de notificar la sentencia mediante la cual ampararon los derechos de las mujeres a quienes Gustavo Petro llamó “muñecas de la mafia”. Ahora sí tendrá que retractarse y pedirle excusas a las damas víctimas de ese atropello”, escribió Calderón.