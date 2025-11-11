El 70% de los créditos en Colombia son por menos de un millón de pesos y se pagan en plazos menores a seis meses

En Colombia, pedir prestado ya no es sinónimo de endeudarse a largo plazo. Los colombianos están tomando créditos más pequeños, a plazos cortos y con mayor conciencia financiera, según revela un informe de FGA Fondo de Garantías, con base en cifras propias y datos de TransUnion.
Durante el primer semestre de 2025, el 70% de los créditos solicitados en el país correspondió a montos inferiores a un millón de pesos, y una proporción similar se pactó a plazos menores de seis meses.
La cifra evidencia una tendencia hacia un consumo más planificado y prudente, en medio de un entorno con tasas de interés más bajas, inflación por el 5% y señales de recuperación económica.
“Estamos viendo un consumidor más consciente y estratégico, con prudencia al tomar créditos pequeños y a corto plazo para mantener liquidez y planear mejor su presupuesto. Este comportamiento refleja una evolución hacia decisiones más responsables y sostenibles”, explicó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
