El 70% de los créditos en Colombia son por menos de un millón de pesos y se pagan en plazos menores a seis meses

En Colombia, pedir prestado ya no es sinónimo de endeudarse a largo plazo. Los colombianos están tomando créditos más pequeños, a plazos cortos y con mayor conciencia financiera, según revela un informe de FGA Fondo de Garantías, con base en cifras propias y datos de TransUnion. Durante el primer semestre de 2025, el 70% de los créditos solicitados en el país correspondió a montos inferiores a un millón de pesos, y una proporción similar se pactó a plazos menores de seis meses. La cifra evidencia una tendencia hacia un consumo más planificado y prudente, en medio de un entorno con tasas de interés más bajas, inflación por el 5% y señales de recuperación económica. “Estamos viendo un consumidor más consciente y estratégico, con prudencia al tomar créditos pequeños y a corto plazo para mantener liquidez y planear mejor su presupuesto. Este comportamiento refleja una evolución hacia decisiones más responsables y sostenibles”, explicó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías. Conozca aquí: Inflación en Colombia no da tregua: en octubre fue de 5,51% y ajustó cuatro meses al alza

Estratos 2 y 3: los principales usuarios del crédito de consumo

El análisis muestra que el crédito en Colombia sigue siendo una herramienta de supervivencia y progreso para los hogares de ingresos medios y bajos. Los estratos 2 y 3 concentran el 68% de los desembolsos, mientras que los estratos altos (5 y 6) representan menos del 8%. Según el estudio, esto demuestra que el crédito de consumo sigue siendo un motor esencial para la economía popular, usado para cubrir necesidades inmediatas, mantener la dinámica del gasto familiar o financiar microemprendimientos. En palabras de Bocanument, “el crédito sigue siendo una herramienta clave para mantener la dinámica del consumo, sobre todo entre quienes más lo necesitan”.

David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.

Mujeres y jóvenes, los nuevos protagonistas del crédito