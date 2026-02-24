Denuncian caída de contratos de aprendices Sena por cuenta de la reforma laboral

La reforma laboral, aprobada en junio de 2025, elevó el pago a aprendices Sena, pero cayó la contratación y aumentó 68% la monetización empresarial el año pasado. Así lo denunció la congresista Catherine Juvinao, representante a la Cámara del partido Verde.
Uno de los capítulos más sensibles del articulado tocó directamente a los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Lo que debía traducirse en mejores ingresos y más garantías sociales para los jóvenes hoy está rodeado de cifras cruzadas y denuncias políticas.
Incluso en el debate surgió una pregunta incómoda: ¿están las empresas dejando de contratar aprendices porque ahora resulta más costoso?
