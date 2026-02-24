Exigen traslado del macaco Punch para protegerlo de traumas: “La fama en internet no cambia la realidad del cautiverio”

La organización de defensa de los animales PETA hizo una petición pública para que el pequeño macaco japonés Punch sea trasladado desde el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa (Tokio) a un santuario “de buena reputación”, ya que el animal estaría sufriendo un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento. La organización internacional por los derechos de los animales explicó que Punch no estaría recibiendo un cuidado apropiado para su situación y que debe estar en un lugar alejado de la atención pública. “¡Punch debe ser enviado a un santuario! PETA Asia ayudará. Esto no es un cuidado adecuado: él merece estar en un lugar donde se le pueda brindar la atención y el tratamiento que necesita como un bebé pequeño”, afirmó la fundación en un post de X.

Jason Baker, presidente de PETA Asia, explicó que el macaco debe crecer en grupo y aprender habilidades sociales, las cuales son vitales para la exploración de su entorno, “y no para buscar el consuelo de un juguete en un pozo de cemento”. Por esta razón, instaron al zoológico a «hacer lo correcto» y brindarle un espacio óptimo frente a una situación que algunos “llaman adorable”.

​​​​​​​“Punch”, como llamaron a este Macaca fuscata, fue rechazado por su madre poco después de nacer en julio de 2025, según el experto Kosuke Shikano, porque la hembra era muy joven y el intenso calor del verano japonés la dejó exhausta. Por ende, el animal quedó en manos del personal del zoológico, que le proporcionó un muñeco de felpa para que le sirviera de compañía. Entérese: (Video) Punch, el macaco japonés que se aferraba a un peluche ya es abrazado por la manada Esto ha generado todo tipo de emociones en los visitantes, quienes han publicado imágenes sobre el comportamiento del pequeño macaco, que poco a poco ha sido integrado por los demás individuos y está aprendiendo métodos de comunicación, según informó el establecimiento.

Sin embargo, Baker sostiene que en esta situación “la fascinación del público desaparece rápidamente, pero el animal queda atrapado de por vida. La fama en internet no cambia la realidad del cautiverio. Solo alimenta un ciclo en el que se crían y exhiben crías para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida”.

Punch convive con otros 56 macacos de su especie en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, aunque el 19 de febrero ocurrió un episodio que preocupó a los visitantes: el pequeño dejó su peluche para intentar acercarse a otra cría, provocando que la madre lo arrastrara lejos y este último se refugiara nuevamente en su muñeco. El zoológico argumentó que este comportamiento se debía al instinto protector de la madre, más que a un ataque real hacia Punch.

El Zoológico de Ichikawa compartió un nuevo post este lunes para actualizar sobre la evolución de Punch con los demás individuos, contando que el macaco “no ha sido regañado que y se le vio jugando con los otros monitos”. “A la hora de comer, incluso se levantó de los pies del cuidador y empezó a comer solo. ¡Sigue estando bien!”, escribieron. Siga leyendo: La historia de Punch, el mono bebé abandonado que se aferra a un peluche en Japón Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la madre de Punch lo rechazó? Según el zoológico, la hembra era joven y el intenso calor del verano japonés pudo dejarla exhausta tras el parto. ¿Qué es un macaco japonés? Es un primate conocido como mono de nieve (Macaca fuscata), nativo de Japón y adaptado a climas fríos. ¿Qué pide exactamente PETA? Que Punch sea trasladado a un santuario especializado donde pueda desarrollarse socialmente lejos de exhibición pública.