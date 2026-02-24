Exigen traslado del macaco Punch para protegerlo de traumas: “La fama en internet no cambia la realidad del cautiverio”

La organización de defensa de los animales PETA hizo una petición pública para que el pequeño macaco japonés Punch sea trasladado desde el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa (Tokio) a un santuario “de buena reputación”, ya que el animal estaría sufriendo un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.
La organización internacional por los derechos de los animales explicó que Punch no estaría recibiendo un cuidado apropiado para su situación y que debe estar en un lugar alejado de la atención pública.
“¡Punch debe ser enviado a un santuario! PETA Asia ayudará. Esto no es un cuidado adecuado: él merece estar en un lugar donde se le pueda brindar la atención y el tratamiento que necesita como un bebé pequeño”, afirmó la fundación en un post de X.