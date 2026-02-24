x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

La entidad convocó a ocho generadoras de energía del país para supervisar su operación durante las lluvias, verificando volúmenes, niveles de embalses y consistencia de caudales y vertimientos.

  • Las empresas deberán presentar detalle técnico y documental de las actividades ejecutadas y programadas, justificando cualquier indisponibilidad que pueda afectar la oferta energética. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Las empresas deberán presentar detalle técnico y documental de las actividades ejecutadas y programadas, justificando cualquier indisponibilidad que pueda afectar la oferta energética. Foto: Juan Antonio Sánchez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
bookmark

La Superintendencia de Servicios Públicos citó a las principales empresas de generación eléctrica de Colombia para verificar que la operación de los embalses cumpla con la regulación, garantice la continuidad del servicio y proteja los derechos de los usuarios, frente a las lluvias atípicas que afectan al país.

La entidad destacó que, pese a las condiciones climáticas, se deben mantener los niveles de eficiencia y confiabilidad, evitando cualquier desviación en la prestación del servicio.

Puede leer: Petro y Fico se enfrentan por tarifas de energía y damnificados, ¿quién tiene la razón?

Generadoras convocadas para supervisión en Bogotá

Las generadoras citadas son AES Colombia, Celsia, Urrá, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Hidroeléctrica del Alto Porce, Isagen y Enel.

Los representantes legales de estas empresas deberán presentarse en las instalaciones de Superservicios en Bogotá para someter sus operaciones a supervisión.

Vea aquí: Hito para Hidroituango: sociedad generó ingresos por primera vez en su historia

El objetivo, según la entidad, es revisar información operativa comprendida entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual, asegurando que las decisiones y reportes se ajusten a la normativa vigente.

Parámetros operativos de embalses bajo escrutinio

La Superservicios verificará volúmenes útiles y niveles operativos de los embalses; disponibilidad declarada y consistencia de caudales, descargas y vertimientos reportados.

El ente regulador auditará la veracidad de la información suministrada, buscando garantizar que los datos reflejen la realidad operativa de cada empresa.

Le interesa: Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

Revisión de planes de mantenimiento y disponibilidad

Las empresas deberán presentar detalle técnico y documental de las actividades ejecutadas y programadas, justificando cualquier indisponibilidad que pueda afectar la oferta energética.

El propósito es asegurar que las medidas de mantenimiento no comprometan la continuidad del suministro eléctrico ni la eficiencia de la operación.

Más noticias: Anla evidencia que Urrá excedió niveles máximos del embalse y empeoró inundaciones en Córdoba

Supervisión de criterios y modelos de operación

La Superservicios también evaluará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y fijación de precios de oferta, verificando que respondan de manera precisa a las condiciones hidrológicas actuales y a la coyuntura de lluvias atípicas.

La entidad reiteró que estas acciones de vigilancia son esenciales para garantizar transparencia, cumplimiento regulatorio y seguridad del suministro eléctrico.

Más noticias: Tras pedido de Petro, Superservicios abre investigación a hidroeléctricas por manejo de embalses

“Los usuarios siempre están en el centro de nuestra gestión institucional; actuaremos con determinación para que la operación de los recursos hídricos se ajuste a la ley y se salvaguarde la continuidad del servicio en todo el territorio nacional”, afirmó la Superintendencia.

Temas recomendados

EPM
Isagén
Sectores económicos
Sistema financiero
Hidroeléctricas
Lluvias
Servicios Públicos
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
embalses
Generación de Energía
Precio de energía
Tarifa de energía
Hidroeléctrica Urrá
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida