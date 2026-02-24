Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

La Superintendencia de Servicios Públicos citó a las principales empresas de generación eléctrica de Colombia para verificar que la operación de los embalses cumpla con la regulación, garantice la continuidad del servicio y proteja los derechos de los usuarios, frente a las lluvias atípicas que afectan al país.
La entidad destacó que, pese a las condiciones climáticas, se deben mantener los niveles de eficiencia y confiabilidad, evitando cualquier desviación en la prestación del servicio.
