La economía colombiana creció 2% en agosto, impulsada por comercio, servicios financieros y administración pública

La economía colombiana mostró un nuevo impulso en agosto, aunque aún insuficiente para hablar de una recuperación plena, con un crecimiento del 1,98% frente al mismo mes de 2024. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, el índice se ubicó en 126,47 puntos, superando los 124,01 registrados un año atrás.
Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-agosto de 2025), la economía creció 2,61% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de 1,44% registrado en el mismo lapso de 2024.