El euro completa 15 días por debajo de $4.000 y toca mínimos no vistos desde 2020

El peso colombiano prolonga su fortaleza frente a las principales monedas del mundo. La tendencia ya no solo se refleja en el dólar, sino también en el euro, cuyas cotizaciones tocaron niveles que no se veían desde febrero de 2020, impulsadas por la apreciación de la moneda local y la debilidad del dólar en los mercados internacionales.

El euro completó 15 jornadas consecutivas por debajo de los $4.000 y este martes se negoció alrededor de $3.842,25, un nivel que no se registraba desde hace más de seis años. La caída coincide con la temporada de pago de la prima de mitad de año y las vacaciones, por lo que quienes tienen previsto viajar a Europa o comprar la divisa encuentran un tipo de cambio más favorable que en meses anteriores.

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De acuerdo con los analistas, este movimiento tiene casi la misma explicación que la fortaleza que ha ganado frente al dólar, y es que el mercado colombiano se ha vuelto atractivo para los inversionistas.

El estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, explicó que el precio del euro en los mercados internacionales se determina principalmente por su relación frente al dólar, una paridad que en el último año se ha mantenido relativamente estable, entre US$1,13 y US$1,20 por euro.

En ese contexto, señaló que la caída del euro en Colombia responde, en gran medida, a la fuerte disminución del dólar frente al peso. “Si el euro mantiene una relación de entre 15% y 20% por encima del dólar, cuando el dólar baja, el euro también lo hace. Esa es la razón por la que la moneda europea también ha caído y se mantiene por debajo de los $4.000”, explicó.

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Por su parte, el exvicepresidente de Anif Andrés Langebaek coincide con esa explicación y aseguró que es un fenómeno prácticamente automático que muestra que las personas quieren más pesos, bien sea los que viven en Europa o en Estados Unidos. “Es decir, el peso se está valorizando frente al dólar y frente al euro, simplemente porque la gente quiere más pesos. Y eso es esencialmente lo que está ocurriendo”, dijo.