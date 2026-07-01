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El euro completa 15 días por debajo de $4.000 y toca mínimos no vistos desde 2020

El precio del euro llegó a $3.842,25, un precio que no se veía desde febrero de 2020, aseguran que es por su relación con el movimiento del dólar.

  • El euro se cotizó hoy en Colombia a $3.920,30, según el Banco de la República. FOTO Manuel Saldarriaga
    El euro se cotizó hoy en Colombia a $3.920,30, según el Banco de la República. FOTO Manuel Saldarriaga
Colprensa
Diario La República
hace 3 horas
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El peso colombiano prolonga su fortaleza frente a las principales monedas del mundo. La tendencia ya no solo se refleja en el dólar, sino también en el euro, cuyas cotizaciones tocaron niveles que no se veían desde febrero de 2020, impulsadas por la apreciación de la moneda local y la debilidad del dólar en los mercados internacionales.

El euro completó 15 jornadas consecutivas por debajo de los $4.000 y este martes se negoció alrededor de $3.842,25, un nivel que no se registraba desde hace más de seis años. La caída coincide con la temporada de pago de la prima de mitad de año y las vacaciones, por lo que quienes tienen previsto viajar a Europa o comprar la divisa encuentran un tipo de cambio más favorable que en meses anteriores.

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De acuerdo con los analistas, este movimiento tiene casi la misma explicación que la fortaleza que ha ganado frente al dólar, y es que el mercado colombiano se ha vuelto atractivo para los inversionistas.

El estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, explicó que el precio del euro en los mercados internacionales se determina principalmente por su relación frente al dólar, una paridad que en el último año se ha mantenido relativamente estable, entre US$1,13 y US$1,20 por euro.

En ese contexto, señaló que la caída del euro en Colombia responde, en gran medida, a la fuerte disminución del dólar frente al peso. “Si el euro mantiene una relación de entre 15% y 20% por encima del dólar, cuando el dólar baja, el euro también lo hace. Esa es la razón por la que la moneda europea también ha caído y se mantiene por debajo de los $4.000”, explicó.

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Por su parte, el exvicepresidente de Anif Andrés Langebaek coincide con esa explicación y aseguró que es un fenómeno prácticamente automático que muestra que las personas quieren más pesos, bien sea los que viven en Europa o en Estados Unidos. “Es decir, el peso se está valorizando frente al dólar y frente al euro, simplemente porque la gente quiere más pesos. Y eso es esencialmente lo que está ocurriendo”, dijo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el euro bajó de los $4.000 en Colombia?
Según los analistas citados en la nota, la caída del euro se explica principalmente por el fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar. Como el euro mantiene una relación relativamente estable con la moneda estadounidense en los mercados internacionales, cuando el dólar pierde valor frente al peso, el euro también reduce su cotización en Colombia.
¿Cuánto tiempo lleva el euro por debajo de los $4.000 en Colombia?
El euro completó 15 jornadas consecutivas cotizando por debajo de los $4.000. Durante ese periodo alcanzó un precio cercano a los $3.842,25, un nivel que no se registraba desde febrero de 2020.
¿Por qué el peso colombiano se está fortaleciendo frente al euro y al dólar?
De acuerdo con los expertos consultados, el mercado colombiano se ha vuelto más atractivo para los inversionistas, lo que incrementa la demanda de pesos colombianos. Ese mayor interés fortalece la moneda local y hace que tanto el dólar como el euro pierdan valor frente al peso.
¿La caída del euro beneficia a quienes viajarán a Europa?
Sí. Un euro más barato significa que los colombianos necesitan menos pesos para comprar la moneda europea. Esto puede reducir el costo del cambio de divisas para quienes planean viajar a Europa durante la temporada de vacaciones o realizar pagos en euros.

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