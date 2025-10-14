Reconstruir Gaza costará más de 53.000 millones de dólares y tomará décadas, estima la ONU

La Franja de Gaza , devastada por más de dos años de guerra entre Israel y Hamás, enfrenta uno de los mayores desafíos de reconstrucción de la historia moderna. Según un informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas , António Guterres, la recuperación total del enclave palestino demandará al menos 53.142 millones de dólares, una cifra que podría elevarse hasta 70.000 millones si se incluyen los costos ambientales y de infraestructura. El documento, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, señala que solo en los primeros tres años se necesitarán más de 20.500 millones de dólares para poner en marcha los proyectos más urgentes. “Las cantidades necesarias para la recuperación y reconstrucción a corto, medio y largo plazo en Gaza se estiman en 53.142 millones”, escribió Guterres en su informe. Lea más: “Solo una guerra termina con negociaciones, ningún genocidio se detuvo por decisión de la víctima”: Roni Kaplan

Las viviendas, el mayor desafío de la reconstrucción de la Franja de Gaza

El informe detalla que más del 60% de las viviendas fueron destruidas desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, lo que convierte al sector habitacional en la prioridad inmediata. Casi una tercera parte del presupuesto.unos 15.200 millones de dólares— deberán destinarse a la reparación de hogares. Otros sectores críticos también exigen fuertes inversiones como comercio e industria: 6.900 millones de dólares; salud: 6.900 millones de dólares; agricultura y protección social: 4.200 millones de dólares cada uno; transporte: 2.900 millones de dólares; agua y saneamiento: 2.700 millones de dólares; educación : 2.600 millones de dólares; y medio ambiente : 1.900 millones de dólares. El componente ambiental destaca por su alto costo debido a la enorme cantidad de escombros contaminados y municiones sin explotar. La ONU estima que los bombardeos israelíes generaron más de 50 millones de toneladas de escombros., muchos de ellos con restos humanos, amianto y otros elementos peligrosos. Puede conocer más: Mientras los palestinos encuentran Gaza en ruinas, Hamás anuncia que comenzará a liberar rehenes el lunes

Promesas iniciales de ayuda internacional con Gaza

Pese a la magnitud del reto, hay señales alentadoras desde Estados Unidos, Europa y los países árabes, según Jaco Cilliers, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Ya hemos recibido muy buenas indicaciones”, afirmó el funcionario en una conferencia en Ginebra, aunque evitó dar detalles sobre compromisos concretos. Por ahora, se estima que Estados Unidos, Turquía y los países del Golfo Pérsico asumirán un papel central en la financiación. El presidente turco, Tayyip Erdogan, confirmó que buscará el apoyo de Estados Unidos, Europa y los estados árabes para materializar los primeros proyectos. “Creo que el apoyo financiero significativo se proporcionará rápidamente”, dijo Erdogan, tras firmar en Egipto el nuevo acuerdo de alto el fuego que marca el fin formal de la guerra.

Turquía, mediador y actor clave del nuevo acuerdo

El nuevo alto el fuego, impulsado por Estados Unidos y mediado por Egipto, Qatar y Turquía, fue acompañado de la liberación de los últimos rehenes israelíes y palestinos. Tras el anuncio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró oficialmente el fin de la guerra en Gaza. Erdogan, quien ha mantenido una postura crítica hacia Israel, afirmó que la reconstrucción será un proceso “difícil y prolongado”. “Israel tiene un mal historial en el cumplimiento de los altos el fuego. Esto nos obliga a ser más cautos y meticulosos”, advirtió. El mandatario turco también anunció que su país enviará contenedores habitacionales para atender la crisis de vivienda antes del invierno, e instó a los países occidentales a reconocer el Estado palestino como paso esencial hacia la solución de dos Estados.