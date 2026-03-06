Corte pide cuentas al Gobierno por nuevo impuesto al patrimonio: tendrá tres días para justificar recaudo de $8,3 billones

La Corte Constitucional inició formalmente la revisión del Decreto Legislativo 173 de 2026, con el que el Gobierno Nacional estableció medidas tributarias sobre el impuesto al patrimonio para atender la emergencia económica.
La decisión fue comunicada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien informó que el alto tribunal evaluará si esta norma cumple con los requisitos constitucionales exigidos para los decretos expedidos durante estados de excepción.
Como parte del proceso, la Corte solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República presentar un informe detallado en un plazo de tres días hábiles, en el que responda varias preguntas técnicas, jurídicas y económicas relacionadas con la medida tributaria.