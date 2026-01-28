Magistrado Jorge Enrique Ibáñez quedó apartado de discusión de la emergencia económica

La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó, por unanimidad, el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar para participar en los procesos que se tramitan en los expedientes RE-387 y RE-388, correspondientes a la revisión de la declaratoria de emergencia económica.
El alto tribunal determinó que el magistrado no intervendrá en el estudio ni en la toma de decisiones relacionadas con dichos casos, en cumplimiento de los principios de imparcialidad y transparencia que rigen las actuaciones judiciales.
