“Gobierno quiere imponer control de precios a las viviendas en Colombia”: presidente de Camacol

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) prendió las alarmas frente al borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos y prohibir su referencia al salario mínimo desde las primeras etapas de comercialización. Para el gremio constructor, esta iniciativa introduce un control artificial de precios, desconoce el marco legal vigente y puede generar efectos contrarios a los buscados. Es decir, menos oferta, mayores barreras de acceso y riesgos jurídicos para el sector. Puede leer: Expertos califican como “improvisación” el decreto que adelanta el Gobierno para cambiar reglas de la vivienda VIS “El Gobierno pretende imponer un control de precios a las viviendas en Colombia”, afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.

“No baja los precios y sí reduce la oferta de vivienda”: Camacol

Camacol fue enfática en señalar que el control de precios no reduce el valor real de la vivienda. Por el contrario, termina traduciéndose en menos proyectos disponibles y mayores dificultades para miles de familias que buscan acceder a una vivienda digna y formal. Según el gremio, limitar los mecanismos de fijación de precios afecta la viabilidad financiera de los proyectos VIS y desincentiva nuevas inversiones, especialmente en un entorno de alta incertidumbre económica y regulatoria.

“El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, advirtió Herrera.

Uno de los puntos centrales del análisis de Camacol es el impacto del aumento del salario mínimo del 23% decretado para 2026. La construcción de vivienda es una actividad altamente intensiva en mano de obra, por lo que este incremento golpea directamente los costos del sector, reseñó el gremio. De acuerdo con las estimaciones del gremio, los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda podrían aumentar entre 10% y 15%, una presión que no puede ignorarse al momento de definir el precio final de los proyectos VIS. Entérese: Gobierno propone desindexar la vivienda VIS del salario mínimo y fijar tope en todas las ciudades

Dudas legales sobre la intervención del Gobierno Petro

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advirtió que el proyecto de decreto plantea serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda. “El decreto altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, inistió Herrera, al recordar que la normativa actual permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos, y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.

Desde Camacol insisten en que la vivienda no puede tratarse como un bien de consumo de corto plazo. Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden tardar entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que obliga a realizar ajustes razonables en los precios futuros para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y evitar su cancelación.

Riesgos para subsidios y créditos de los hogares