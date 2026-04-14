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Contraloría emite advertencia al MinHacienda por acelerado endeudamiento, ¿de qué se trata?

La Contraloría emitió advertencia por deuda pública, tras recaudo de $271,9 billones frente a meta de $304,8 billones y creciente dependencia del endeudamiento estatal.

  • El contralor Carlos Hernán Rodríguez presentó el balance fiscal durante un foro económico. FOTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    El contralor Carlos Hernán Rodríguez presentó el balance fiscal durante un foro económico. FOTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
El Colombiano
El Colombiano
Diario La República
hace 3 horas
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En medio del foro “Balance económico y perspectiva fiscal para la sostenibilidad nacional”, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública.

El funcionario explicó que la decisión responde a señales de deterioro en las finanzas del Estado, como el crecimiento acelerado del endeudamiento y un entorno de condiciones financieras más exigentes, factores que, según dijo, están comprometiendo el equilibrio fiscal del país.

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“El control fiscal no es un obstáculo para el desarrollo, es una garantía para la sostenibilidad”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Para claridad, la Función de Advertencia no es una sanción; se trata de un mecanismo preventivo. Y en este caso se busca alertar al MinHacienda sobre riesgos fiscales, financieros o administrativos antes de que se materialicen en un daño al patrimonio del Estado.

Panorama complejo por inflación y tasas de interés

Durante la presentación, el contralor hizo un análisis de la situación económica reciente, señalando que el país enfrenta un contexto complejo influido por la inflación y las tasas de interés.

Indicó que el balance debe evaluarse con base en variables como la deuda pública, los ingresos, la ejecución presupuestal, la contratación estatal y el endeudamiento territorial.

Uno de los principales hallazgos es la sobreestimación del recaudo tributario. Según las cifras presentadas, en 2025 el recaudo alcanzó $271,9 billones, por debajo de la meta de $304,8 billones, lo que evidencia un desajuste estructural en las cuentas fiscales.

¿Qué preocupa sobre la deuda pública?

El contralor advirtió que el país depende cada vez más del endeudamiento para financiar su gasto ordinario, lo que incrementa la vulnerabilidad fiscal.

Además, se refirió a la reciente rebaja en la calificación crediticia del país a BB- con perspectiva estable, señalando que este hecho constituye un “llamado de atención” sobre los desequilibrios fiscales.

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En materia de ejecución presupuestal, Rodríguez indicó que sigue siendo el “Talón de Aquiles” del país, al evidenciar dificultades en la materialización del gasto público.

Sobre contratación estatal, destacó que entre 2024 y 2025 la inversión creció 43,17%, lo que refleja un aumento significativo en este rubro, aunque sin detallar su impacto en eficiencia.

Finalmente, el contralor cuestionó la gestión frente a la emergencia económica, señalando inconsistencias en su formulación. “Es inaceptable que el Gobierno colombiano no tenga una política pública”, aseguró.

Entérese: Contraloría advierte fallas en cifras de emergencia de Petro, hay dudas sobre $8 billones por lluvias

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la Función de Advertencia de la Contraloría?
Es un mecanismo preventivo que alerta sobre riesgos fiscales o administrativos antes de que generen daño al Estado. No implica sanciones.
¿Por qué preocupa la deuda pública en Colombia?
Porque el país depende cada vez más de créditos para financiar su gasto, lo que aumenta la vulnerabilidad ante tasas altas e incertidumbre económica.
¿Qué pasó con el recaudo tributario en 2025?
Fue menor a lo esperado: $271,9 billones frente a una meta de $304,8 billones, generando presión sobre las finanzas públicas.

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