ELN liberó al hijo del exalcalde de Tame, Arauca, tras cinco días de secuestro

Durante la tarde de este viernes 29 de mayo se conoció la liberación por parte del ELN del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Iván Alfredo Guzmán, tras cinco días de secuestro, luego de haber sido interceptado en su propio territorio.
Le puede interesar: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos
Junto a él, la guerrilla también liberó a Plácido Ovallos Rangel, según confirmaron fuentes de la zona. La entrega de ambos ciudadanos se concretó gracias a la intervención de una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.