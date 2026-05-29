ELN liberó al hijo del exalcalde de Tame, Arauca, tras cinco días de secuestro

Durante la tarde de este viernes 29 de mayo se conoció la liberación por parte del ELN del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Iván Alfredo Guzmán, tras cinco días de secuestro, luego de haber sido interceptado en su propio territorio. Le puede interesar: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos Junto a él, la guerrilla también liberó a Plácido Ovallos Rangel, según confirmaron fuentes de la zona. La entrega de ambos ciudadanos se concretó gracias a la intervención de una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.

Este grupo de organismos de socorro facilitó el encuentro en un punto acordado previamente, en medio de la tensión que persiste en varias zonas rurales del departamento de Arauca. Según las primeras versiones conocidas, el hombre habría sido interceptado y llevado por la fuerza por varias personas en el barrio Villa Maestro, en Tame. El caso del secuestro generó preocupación en Arauca, departamento donde persiste la presencia de grupos armados ilegales y continúan registrándose hechos de violencia, amenazas y secuestros relacionados con el conflicto armado.

Los detalles del secuestro en Tame

El grupo armado ilegal se había atribuido el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel el pasado jueves 28 de mayo, por medio de un comunicado en el cual dieron las razones del rapto. En ese momento, la guerrilla señaló que el hecho ocurrió el pasado lunes 25 de mayo hacia las 3:30 de la mañana en el casco urbano de Tame, en el marco de supuestas acciones de “control territorial”. Guzmán Valcárcel, quien es estudiante de Derecho y trabaja en las instalaciones de la Contraloría General en Bogotá, había viajado al municipio para visitar a sus padres cuando fue retenido.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Antes de la liberación, la organización al margen de la ley había fijado su postura sobre la situación del joven. “Al señor Guzmán se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios”, adelantó el grupo ilegal. En el mismo comunicado, el grupo ilegal también lanzó una advertencia frente a posibles operativos militares para intentar rescatar al joven secuestrado. “Responsabilizamos a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate”, agregó el ELN.

El hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Iván Alfredo Guzmán Valcárcel. FOTO: Tomada de redes sociales