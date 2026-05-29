José Manuel Restrepo cuestiona polémicas declaraciones de Aída Quilcué sobre educación superior: “Es una posición mediocre”

Las declaraciones de Aída Quilcué, candidata a la Vicepresidencia en fórmula con Iván Cepeda, sobre “quienes han estudiado en las mejores universidades del país” provocaron una fuerte controversia y reacciones entre distintos sectores. Uno de los que respondió fue José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien aseguró que esos comentarios representan una descalificación al mérito, al esfuerzo académico y a la educación. Durante un evento público, Quilcué cuestionó a quienes han pasado por algunas de las instituciones educativas más reconocidas del país. “Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”, afirmó. En su intervención también sostuvo que esos sectores han contribuido a profundizar la exclusión, el odio y el racismo. Entérese: Video | Aída Quilcué hizo polémico señalamiento a los graduados de “las mejores universidades” Las declaraciones generaron reacciones en distintos sectores políticos. Entre esas, la de Restrepo, exrector universitario y actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien se refirió al tema en una entrevista concedida a Semana. Consultado por el medio sobre las palabras de Quilcué, Restrepo aseguró que la afirmación le produjo preocupación por el mensaje que transmite sobre la educación. “Sí, la escuché y me dolió mucho primero porque es una descalificación absurda. Es una descalificación a la educación”, dijo.

El exministro cuestionó que se establezca una relación entre la formación académica y los actos de corrupción. “Yo de pronto creo que la señora Quilcué quiere que nadie estudie, querrá decir eso. Y el problema no es si hay estudio o no, si se roban o no se roban. Es que hay gente sin estudio que se roba la plata y con estudio que se roba la plata, pero uno no puede descalificar el estudio”, señaló. José Manuel Restrepo, sostuvo que las palabras de la candidata vicepresidencial reflejan una visión política que desconoce el valor del esfuerzo individual. “Eso confirma lo que es ella, Petro, Cepeda; ellos descalifican el mérito de la gente”, afirmó. “Lo que hizo Quilcué en esa expresión pública es una demostración de que está reivindicando la tiranía de la mediocridad. Es una posición mediocre”, agregó.

Le puede interesar: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites” También insistió en que ese propósito no puede convertirse en un argumento para cuestionar la formación profesional. “Nadie niega que hay que luchar contra la corrupción, pero uno no puede descalificar la educación. En este momento el país necesita más educación”. En paralelo La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) publicó un comunicado titulado “Sin universidades no hay futuro: ASCUN defiende el papel de la educación superior en Colombia” en respuesta a las declaraciones de Quilcué, en el que manifestó su desacuerdo con los comentarios realizados por parte de la senadora, en el documento la entidad señaló que reconocía la preocupación frente a la corrupción, no obstante, aclaró que las conductas individuales no eran directamente relacionadas a la academia.

“Consideramos necesario precisar que vincular conductas individuales o colectivas con la formación universitaria no corresponde a la realidad de lo que ocurre en las aulas ni a los valores que orientan el quehacer académico”, afirmó. E hizo un llamado a las figuras políticas de cuidar su lenguaje al referirse a las instituciones que han formado buena parte de la sociedad y están sirviendo a Colombia desde lo público, incluidos presidentes, vicepresidentes, ministros y servidores del Estado.