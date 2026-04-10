Contraloría advierte fallas en cifras de emergencia de Petro, hay dudas sobre $8 billones por lluvias

La declaratoria de emergencia económica que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó en febrero para enfrentar la crisis invernal en la región Caribe y el noroccidente del país entró en discusión.
Un concepto técnico de la Contraloría General de la República, enviado a la Corte Constitucional, advierte que el sustento financiero y técnico del decreto presenta fisuras de fondo.
El documento, firmado por el director jurídico Carlos Óscar Vergara Rodríguez, responde a un requerimiento del alto tribunal dentro del proceso de revisión del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Aunque el Gobierno justificó la medida en las afectaciones por intensas lluvias y frentes fríos, que golpearon viviendas, vías, sistemas de agua y sectores productivos, el órgano de control aseguró que no hay evidencia técnica suficiente que respalde la magnitud de los recursos solicitados ni la necesidad de acudir a una figura excepcional.
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