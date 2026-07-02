Contraloría prende las alarmas por el financiamiento del Presupuesto General de 2026: faltan $303 billones

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación de las finanzas públicas del país al advertir que aún faltan $303 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, un monto equivalente al 54,5% del presupuesto total. De acuerdo con el organismo de control, con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General asciende a $555,72 billones, de los cuales se han recaudado $252,68 billones. La brecha restante representa uno de los principales desafíos para garantizar la sostenibilidad fiscal del país durante el próximo año. Puede leer: Colombia tendría el tercer mayor déficit fiscal del mundo en 2026, según The Economist: ¿qué significa para el bolsillo? El análisis se basa en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y en el seguimiento permanente que realiza la entidad sobre la deuda pública.

Menores ingresos obligarían a recortar el gasto

Uno de los principales llamados de atención de la Contraloría es la reducción en las expectativas de recaudo tributario.

Mientras el Presupuesto General mantiene una meta de recaudo de $321,46 billones, que incluye impuestos creados durante las emergencias económicas de diciembre de 2025 y febrero de 2026, el Ministerio de Hacienda ya ajustó esa proyección a $294,28 billones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esta diferencia evidencia un desfase de $27,18 billones entre la programación presupuestal y la programación fiscal. Además, con corte al 16 de junio, el recaudo tributario efectivo alcanza $138,17 billones, cifra que refleja, por ahora, un déficit cercano a $32 billones frente a la meta prevista. Vea aquí: Contraloría traslada observación disciplinaria al MinHacienda por irregularidades en manejo de la deuda pública Según la Contraloría, si el Gobierno no encuentra nuevas fuentes de ingresos, será necesario reducir el gasto público, al menos, en el monto equivalente al ajuste realizado sobre las proyecciones tributarias.

Gobierno redujo las proyecciones de ingresos para los próximos años

El organismo de control también destacó que el Ministerio de Hacienda realizó una revisión significativa a la baja de los ingresos esperados del Gobierno Nacional Central. En el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos estimados para 2026 pasaron de representar 18,2% del Producto Interno Bruto (PIB) a 16,1% del PIB, una disminución de 2,1 puntos porcentuales. En términos nominales, esta revisión implica que el Gobierno espera recibir $25,4 billones menos que lo proyectado un año atrás. Frente a este panorama, la Contraloría reiteró la necesidad de fortalecer el rigor técnico en la estimación de los ingresos fiscales y de utilizar supuestos más realistas para evitar ajustes presupuestales de gran magnitud durante la ejecución del presupuesto. Entérese: “Le faltan economistas”: Petro arremete contra la Contraloría por su alerta sobre la deuda pública, ¿con qué justificación? La entidad recordó además que este es el último Marco Fiscal de Mediano Plazo de la actual administración y que la estrategia para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de 2027 quedará en manos del próximo Gobierno. Para el ente de control, las futuras decisiones deberán combinar medidas de ajuste sobre ingresos y gastos con políticas que impulsen el crecimiento económico y aumenten el PIB potencial del país.

Baja ejecución de inversión en sectores estratégicos preocupa a la Contraloría

Otro de los aspectos que preocupa al organismo de control es el bajo nivel de ejecución de la inversión pública. Con corte al 25 de junio, sectores considerados estratégicos presentan avances limitados. El sector Transporte registra una ejecución de apenas 10,8%, mientras que Salud alcanza 9,48%. A esto se suma que, hasta mayo de 2026, permanecía pendiente de pago el 48% de las reservas presupuestales de inversión y el 38% de las reservas de funcionamiento constituidas durante 2025, situación que continúa presionando la disponibilidad de caja del Gobierno Nacional. Le interesa: La hoja de ruta de De la Espriella para acelerar el crecimiento al 7% en Colombia

La deuda pública continúa creciendo

La Contraloría también advirtió una aceleración en el ritmo de endeudamiento del Gobierno. Al sumar las subastas realizadas durante junio por $11,41 billones, las operaciones convenidas y las emisiones acumuladas hasta mayo, el Gobierno ya había utilizado el 76% del cupo autorizado de endeudamiento de largo plazo, equivalente a $64,79 billones. La cifra supera ampliamente los $47,28 billones comprometidos durante el mismo periodo del año anterior. Como parte del seguimiento a la Función de Advertencia emitida sobre la deuda pública, la entidad notificó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al director de Crédito Público, Javier Cuéllar, sobre observaciones con alcance disciplinario. Tras analizar los descargos presentados por ambos funcionarios, el equipo auditor confirmó las consideraciones iniciales y mantuvo el hallazgo disciplinario. La Contraloría anunció que continuará monitoreando la evolución de la deuda pública, las condiciones del mercado financiero y el cumplimiento de la programación de endeudamiento para verificar que las operaciones permanezcan dentro de los límites autorizados y reducir los riesgos para la sostenibilidad fiscal.

Servicio de la deuda lidera la ejecución del presupuesto

El informe también evidencia cómo la deuda absorbe una parte creciente del presupuesto nacional. Con corte al 25 de junio de 2026, el servicio de la deuda registra la mayor ejecución del Presupuesto, con 47,1%, seguido por los gastos de funcionamiento, con 41,4%, mientras que la inversión alcanza 29,1%. La Contraloría insistió en que un déficit primario necesariamente incrementa la deuda pública, por lo que considera indispensable alcanzar un mayor equilibrio presupuestal mediante una combinación de mayores ingresos tributarios, reducción del gasto primario y una ejecución del gasto bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Cuestionamientos a las proyecciones de crecimiento económico