En video | Acabó en el hospital: DT de Egipto se desmayó mientras sus dos esposas se peleaban

¿Qué tan mala suerte hay que tener para que las dos esposas coincidan en el mismo lugar? Eso fue precisamente lo que ocurrió en un hotel de Porto Marina, en la costa norte de Egipto, donde Hossam Hassan pasaba unos días de descanso. Hossam Hassan, el entrenador que dirigió a la selección egipcia contra Argentina en el Mundial 2026, terminó en medio de una pelea entre sus dos esposas y perdió el conocimiento mientras intentaba intervenir. Entérese: Esta semana regresa el fútbol colombiano: ¿con qué partidos y cómo están los estadios? En la cafetería del establecimiento coincidieron Howaida Al-Gharabawi (su primera esposa) y Dina Mustafa (la segunda), conocida como “Dan Adam”. El incómodo encuentro terminó en una discusión, luego en golpes, sillas lanzadas y personas intentando separar a las dos mujeres, hasta que llegó la Policía.

Según informó Al Arabiya, el encuentro comenzó con una discusión verbal entre las dos mujeres. La tensión fue aumentando hasta que ambas terminaron enfrentándose físicamente mientras otros clientes del hotel intentaban separarlas. De acuerdo con el mismo medio, ambas sufrieron lesiones y contusiones durante el altercado. Hassan intentó intervenir para detener la pelea. Fue entonces cuando el entrenador se desmayó debido a la fuerte tensión del momento y tuvo que recibir asistencia médica. Sin embargo, el abogado de Hassan aseguró que se encuentra actualmente en buen estado, según recogió The Sun. Le puede interesar: Por estar en contra de Infantino, el tercero al mando de la FIFA fue destituido de su cargo

La historia familiar de Hossam Hassan

Hassan ya estaba divorciado de Al-Gharbawi antes de esta pelea. La relación entre el entrenador y su primera esposa había terminado después de varios años de matrimonio, durante los cuales tuvieron tres hijos: Aya, Roaa y Omar.

Al-Gharbawi se refirió posteriormente al episodio y evitó entregar detalles sobre los asuntos familiares: “los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán ni siquiera después del divorcio”, afirmó en declaraciones citadas por medios árabes. Hassan, además, mantiene una relación con Dina Mustafa, con quien había contraído matrimonio mientras todavía estaba casado con Al-Gharbawi. Es importante aclarar que en Egipto, la legislación permite la poligamia para los hombres musulmanes, con un límite de cuatro esposas y bajo determinadas condiciones. Lea más: Video | Misterio revelado: así fue la íntima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El técnico que venía de enfrentar a Argentina: ¿Quién es Hossam Hassan?

La historia llama especialmente la atención porque Hassan acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera como entrenador. Al frente de Egipto, llevó al equipo hasta los octavos de final del Mundial 2026. En esa instancia enfrentó a Argentina, en un partido que terminó 3-2 a favor de la selección albiceleste. El encuentro también tuvo su dosis de tensión. Hassan cuestionó varias decisiones arbitrales y protagonizó fuertes reclamos durante el partido. Después de la eliminación, sostuvo que su equipo había sido perjudicado. En contexto: Técnico de Egipto se descarga contra la Fifa: “Si tanto quieren que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a participar?”

Además, Hassan no es un desconocido para los aficionados al fútbol. Antes de llegar al banquillo de la selección, fue uno de los grandes delanteros de Egipto. Jugó el Mundial de Italia 1990 y marcó 69 goles con su selección, registro que durante años lo convirtió en el máximo goleador histórico del país, hasta quedar apenas por encima de Mohamed Salah. En febrero de 2024 asumió como entrenador de Egipto y consiguió llevar al equipo nuevamente a una fase importante de una Copa del Mundo. Siga leyendo: ¿Quién es Howard Buffett? El extranjero que acompaña a Shakira en Chocó para reconstruir 10 escuelas y la universidad

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