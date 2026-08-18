Mientras Cali llora a las víctimas del terremoto, la violencia no para: masacre deja tres muertos

A pesar de la catástrofe que vive Cali por cuenta del terremoto, que ya deja más de un centenar de víctimas mortales en la ciudad, la violencia no da tregua. En la tarde del lunes 17 de agosto, tres jóvenes, de entre 18 y 23 años, fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el sector Las Minas, en Alto de los Chorros, zona de ladera de la capital del Valle. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, la masacre ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., en la calle 4 Oeste con carrera 73.

Las víctimas permanecían en la vía pública cuando fueron sorprendidas por varios hombres armados, quienes les dispararon y posteriormente huyeron del lugar. Tras este hecho violento, unidades de la Sijín de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron hasta la zona para realizar la inspección de los cuerpos y adelantar las primeras diligencias judiciales. Mientras Cali enfrenta las consecuencias de la emergencia provocada por el terremoto y concentra sus esfuerzos en la atención de las víctimas y la búsqueda de personas afectadas, las autoridades también deben hacer frente a nuevos hechos de violencia que golpean a la ciudad. Por ahora, los investigadores buscan establecer quiénes fueron los responsables del ataque y cuáles fueron los móviles del crimen. Esta masacre se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en la ciudad, entre ellos el asesinato de Luis Ángel Jordán Garcés, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, ocurrido el domingo 16 de agosto en el barrio Altos de Nápoles.

Jordán Garcés, conocido como “Quema Loma”, adelantaba su proceso de reincorporación mediante un proyecto productivo en Palmira, Valle del Cauca. En el ataque también resultaron heridas otras tres personas. Así, mientras Cali intenta sobreponerse a una tragedia que ha dejado un saldo devastador, la violencia vuelve a irrumpir en medio de la emergencia y recuerda que, incluso en uno de los momentos más críticos para la ciudad, los hechos de sangre no dan tregua.

Una ciudad sumida en la tragedia del terremoto

El terremoto que sacudió a Cali deja, con corte a las 8:00 de la mañana del 18 de agosto, un saldo de 139 personas fallecidas, 88 rescatadas y 56 desaparecidas. Además, 1.569 personas resultaron heridas y 126 cuerpos ya fueron entregados a sus familias. En materia de infraestructura, las autoridades han procesado 5.545 reportes ciudadanos y han verificado 878 edificaciones. No se pierda: La reconstrucción de Colombia tiene sello empresarial: así movilizan dinero, kits y toneladas de ayuda tras el terremoto De estas, 24 presentan colapso total, 127 tienen colapso parcial y 192 registran daños estructurales, lo que mantiene activas las labores de evaluación y atención en diferentes sectores de la ciudad. La emergencia también ha dejado una importante operación de remoción de escombros. Hasta el momento se han retirado 26.304 toneladas, mientras que los equipos han identificado 8.329 evaluaciones de daños y necesidades. Lea más: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master Para atender la emergencia permanecen activos 1.913 integrantes del personal operativo. El balance incluye además el rescate de 147 animales, en medio de las labores desplegadas para atender a las personas y comunidades afectadas por el terremoto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas