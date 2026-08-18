Corralejas clandestinas en un pueblo de Antioquia dejan un joven muerto por la cornada de un toro

La muerte volvió a enlutar unas corralejas en Antioquia. Jhon Jairo Calle Acuña, de 27 años, murió el pasado sábado 15 de agosto después de ser embestido por un toro durante unas corralejas que se realizaban en la vereda Villa del Socorro, zona rural de Caucasia.
De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, el hombre fue corneado durante la actividad y trasladado a la Clínica Pajonal de Caucasia, donde falleció debido a las lesiones provocadas por el animal.
El hecho ocurrió mientras cientos de personas presenciaban el evento. Según los registros difundidos después de la emergencia, Calle fue embestido por el toro, arrastrado varios metros y posteriormente auxiliado por asistentes, quienes lo sacaron del lugar para llevarlo a un centro asistencial.
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