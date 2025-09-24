Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana en Colombia, ¿cuáles son las prendas que más compran?

La moda urbana se consolidó como una de las categorías más dinámicas del sector textil en Colombia. Aunque Bogotá, Medellín y Cali siguen liderando el consumo con el 52% del mercado, un fenómeno interesante está ocurriendo: las ciudades intermedias están tomando protagonismo con cifras de crecimiento destacadas y una recepción cada vez más fuerte entre los consumidores jóvenes. Conozca más: Esta es la empresa paisa de fajas que ya factura $12.000 millones; se expande a EE. UU., Chile y Costa Rica De acuerdo con el Observatorio de Inexmoda, la capital concentra el 31,8% del mercado, Medellín el 10%, Cali el 6,1% y Barranquilla el 4,1%. En Bogotá, el gasto mensual per cápita en moda supera los $115.663, reflejando la magnitud y competitividad de la plaza, con presencia de marcas locales e internacionales.

Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana con el 52% del mercado. FOTO: Generada con IA.

Ciudades intermedias: el nuevo foco del consumo urbano

El análisis de la marca caleña QST muestra que el crecimiento no está solo en las grandes capitales. Tuluá y Palmira concentran más del 50% de sus ventas en ciudades intermedias, mientras que Montería (19,2%), Neiva (14,9%) y Pereira (13,1%) registraron los mayores incrementos en consumo en junio. En Tuluá, por ejemplo, las camisetas oversize con gráficos llamativos concentran el 50% de la demanda, seguidas por gorras (30%) y jeans (15%). En Palmira, la distribución es similar: camisetas (45%), gorras (30%) y jeans (20%). Puede leer: ¿Quiere estar a la moda? Esto es lo que se está usando y lo que no, según los expertos “El auge en estas ciudades refleja una clase media en crecimiento, interesada en propuestas locales auténticas y sostenibles”, explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de QST.

En Colombia, este crecimiento está ligado a los públicos jóvenes y a su búsqueda de identidad y autenticidad, lo que convierte al país en un terreno fértil para marcas locales con propuestas diferenciadas. FOTO: Cortesía QST.

Tendencias que mandan la parada en la moda urbana