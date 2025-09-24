Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana en Colombia, ¿cuáles son las prendas que más compran?

La moda urbana se consolidó como una de las categorías más dinámicas del sector textil en Colombia.
Aunque Bogotá, Medellín y Cali siguen liderando el consumo con el 52% del mercado, un fenómeno interesante está ocurriendo: las ciudades intermedias están tomando protagonismo con cifras de crecimiento destacadas y una recepción cada vez más fuerte entre los consumidores jóvenes.
De acuerdo con el Observatorio de Inexmoda, la capital concentra el 31,8% del mercado, Medellín el 10%, Cali el 6,1% y Barranquilla el 4,1%.
En Bogotá, el gasto mensual per cápita en moda supera los $115.663, reflejando la magnitud y competitividad de la plaza, con presencia de marcas locales e internacionales.