x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia

El Observatorio de Seguridad de este gremio publicó un informe que da cuenta del deterioro de la seguridad en Colombia. Aquí las principales cifras.

  • Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial. FOTO CORTESÍA CONSEJO GREMIAL.
    Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial. FOTO CORTESÍA CONSEJO GREMIAL.
  • “La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 9 horas
bookmark

La seguridad dejó de ser un asunto exclusivo del orden público para convertirse en una variable crítica del desempeño económico. Así lo señaló el Consejo Gremial Nacional al presentar el más reciente informe de su Observatorio de Seguridad, un documento que compila indicadores clave sobre criminalidad y sus efectos en la actividad productiva del país.

Camilo Sánchez, presidente de ese gremio, explicó: “la seguridad no es solo un tema de orden público, es un factor clave para la economía del país”. Cuando se deteriora, impacta de forma inmediata la inversión, el empleo, la confianza empresarial y la garantía de la libre empresa y la propiedad privada. Por ello, advierte el Consejo, las políticas de seguridad deben entenderse hoy como políticas económicas de primer nivel.

En la presentación del informe, el Consejo Gremial fue crítico con la estrategia gubernamental. A su juicio, “el proceso de la paz total ha sido realmente un fiasco”, en la medida en que los indicadores de criminalidad siguen afectando la estabilidad de las empresas y la competitividad del país.

Lea también: Petro asegura que presentará una reforma tributaria enfocada en “los megarricos”, ¿qué se sabe?

El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial, que periódicamente entrega esta información a la opinión pública y a los medios de comunicación, busca evidenciar la necesidad de avanzar en políticas que garanticen un entorno seguro para la actividad económica.

Casos de terrorismo aumentaron a 1.112

En Colombia han ocurrido 1.112 casos de terrorismo entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento del 10.6% de casos frente al mismo periodo del año anterior.

“La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia

De acuerdo con el documento, los departamentos con más registros fueron Cauca (279 casos), Valle del Cauca (174) y Norte de Santander (96).

Criminalidad y empresas: un impacto directo en la actividad productiva

El informe advierte que amenazas como el homicidio, el secuestro, la extorsión, los atentados a la infraestructura, el hurto y el cibercrimen están poniendo en riesgo la continuidad de los negocios en distintos sectores.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre enero y octubre se registraron 11.324 homicidios en el país y 527 víctimas de secuestro, el nivel más alto desde 2007.

Si bien la extorsión mostró una leve reducción, se reportaron más de 10.000 casos en el periodo analizado. En cuanto a los delitos informáticos, aunque se observó una caída del 7 %, el Consejo Gremial advierte que la tendencia de largo plazo sigue siendo creciente.

Economías ilícitas, deforestación y bloqueos viales agravan el panorama

El deterioro de la seguridad también se manifiesta en la expansión de las economías ilegales. El informe destaca un récord histórico en cultivos de coca, la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país y un aumento del 43 % en la deforestación durante 2024.

Consulte: ¿Qué tan cierto es que la mayoría de pozos petroleros dejarían de ser rentables si el precio baja de US$55 como dijo Petro?

A este escenario se suman las afectaciones a la logística y el transporte. Según cifras de Colfecar, con corte al 15 de diciembre, se han registrado 824 bloqueos en las vías nacionales. Esta situación ha generado pérdidas estimadas en 2,3 billones de pesos para el sector transporte, sin contar el impacto indirecto sobre el resto de la economía.

La conclusión del Consejo Gremial es contundente: la inseguridad se ha convertido en un condicionamiento estructural del crecimiento económico. Sin protección a la vida y a la propiedad privada, no es posible consolidar la competitividad ni alcanzar un bienestar sostenible.

“Un entorno seguro es indispensable para el desarrollo, la legalidad y la confianza institucional en Colombia”, señala el informe, que invita a los ciudadanos y a los medios a consultar el documento completo en la página web del Consejo Gremial Nacional, donde se detalla cada uno de los indicadores analizados.

Le puede gustar: Nuevo tijeretazo al Presupuesto de la Nación 2025: MinHacienda recortará $2,3 billones

Temas recomendados

Orden público
Seguridad ciudadana
Política
Secretaría de Seguridad
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida