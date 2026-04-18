¿Puede el Gobierno Petro bloquear al Banco de la República? Consejo de Estado analiza demanda

La tensión entre la Casa de Nariño y el Banco de la República ha escalado de los micrófonos a los estrados judiciales.
En un momento de máxima fricción económica, el Consejo de Estado ha admitido para su estudio una demanda que busca tumbar el “derecho a veto” de facto que hoy tiene el Gobierno Nacional sobre las decisiones de política monetaria.
La controversia gira en torno a si la ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, puede paralizar legalmente la capacidad del país para ajustar sus tasas de interés.