La novela por la compra de Warner Bros no para, ahora Netflix rechazó elevar su oferta

Netflix anunció esta semana que no aumentará su oferta de adquisición por Warner Bros. Discovery (WBD), cediendo en la práctica el gigante mediático a la oferta rival de Paramount Skydance, tras considerar que el acuerdo ya no resultaba atractivo desde el punto de vista financiero.

Los codirectores ejecutivos del gigante del streaming, Ted Sarandos y Greg Peters, dijeron que “declinaban igualar” la más reciente oferta de Paramount Skydance, después de que la junta directiva de WBD la declarara una opción superior bajo los términos de su acuerdo de fusión vigente con Netflix.

Es probable que este giro haga que el histórico estudio de Hollywood y el grupo de cadenas de televisión que incluye a CNN pasen a manos de Paramount, lo que reconfigura el panorama mediático en Estados Unidos.