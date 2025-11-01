¡Tic, tac. Tic, tac! Se agota el plazo para que el Congreso apruebe el plan de financiamiento del Gobierno

Ayer se conoció la lista de los coordinadores y ponentes para el primer debate del proyecto de reforma tributaria. La iniciativa fiscal pretende un recaudo de $16,3 billones, y con ello se financiaría el Presupuesto General de la Nación del próximo año que ya fue aprobado en el Congreso, el cual tiene un total de $549,6 billones.
A partir de la notificación, es decir, desde ayer, el Congreso tiene 15 días para presentar la ponencia del proyecto de ley, por lo que antes del próximo 15 de noviembre se conocerán los cambios en el articulado, que busca $10 billones menos que cuando se presentó en el legislativo.
Sin embargo, los tiempos de la ponencia es lo que menos le preocupa al Gobierno nacional. La reforma tributaria debe aprobarse este año para que pueda llenar el hueco que quedó en el Presupuesto de 2026.
Le puede interesar: Compras con tarjeta le saldrán más caras en noviembre con la tasa de usura en 24,99%