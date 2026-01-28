Ni con recorte de la prima bajan del podio: congresistas colombianos seguirán entre los mejor pagos de América Latina

Los congresistas colombianos continúan figurando entre los mejor remunerados de América Latina. Ocupan el segundo puesto en el ránking, incluso después del recorte de la prima especial que decretó el Gobierno de Gustavo Petro y que comenzará a regir a partir del 20 julio de este 2026.
Hay que precisar que actualmente los senadores y representantes a la Cámara de Colombia devengan alrededor de $52 millones al mes. En su comprobante de nómina se aprecia que sus ingresos están compuestos por un sueldo básico de $12,45 millones, un componente de gastos de representación de $22,14 millones, y la famosa prima de servicios que es de $16,91 millones.
Así las cosas, sin la prima, sus ingresos se reducen a $34,59 millones, lo que equivale a 9.405 dólares (con TRM del 28 de enero de este año). Estos montos ubican a los legisladores colombianos como los más onerosos de Latinoamérica. Lo curioso es que tras el recorte, Colombia se mantiene como el segundo país con los congresistas más caros, solo por debajo de Uruguay, donde los legisladores reciben alrededor de 10.145 dólares al mes.
Las cifras pertenecen a un sondeo realizado por EL COLOMBIANO, con base en información oficial, medios de comunicación y de la ONG Directorio Legislativo.