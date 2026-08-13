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“Conexión quiere ser una plataforma que funcione los 365 días del año”: Ana María Osorio, CEO del evento

Ana María Osorio, CEO de Conexión Summit, dialogó con EL COLOMBIANO y dijo que el evento busca impulsar negocios entre emprendedores y grandes corporativos.

  • Ana María Osorio explica el giro de Conexión Summit hacia los negocios entre emprendedores y grandes empresas, con una meta de 5.000 citas efectivas. FOTO HORUS THOR AMAYA.
    Ana María Osorio explica el giro de Conexión Summit hacia los negocios entre emprendedores y grandes empresas, con una meta de 5.000 citas efectivas. FOTO HORUS THOR AMAYA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 5 horas
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Conexión Summit llega este martes 18 de agosto con su tercera edición y una apuesta que busca diferenciarse de los encuentros tradicionales de emprendimiento: menos pitch y más deals. En palabras de Ana María Osorio, CEO del evento, eso significa que el propósito no es concentrar la atención en inversionistas y levantamiento de capital, sino propiciar conversaciones entre emprendedores y grandes empresas que puedan convertirse posteriormente en negocios.

El encuentro, que se realizará el 18 y 19 de agosto en Plaza Mayor, Medellín, espera superar los 1.000 emprendedores, contar con más de 80 corporativos y alcanzar 5.000 citas efectivas. A raíz del reciente terremoto que padeció el país, el evento donará el 20% de la boletería a los damnificados...

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