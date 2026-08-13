Terremoto obligó a terminar la Vuelta a Colombia-2026

La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.
La decisión dejó como campeón al boyacense Diego Andrés Camargo (Team Medellín-EPM), quien asumió el liderato después de imponerse el miércoles en la quinta etapa, con final en el Alto del Sifón. Así, el corredor terminaría al frente de la clasificación general y conquistaría nuevamente una de las carreras más importantes del calendario nacional, como lo hizo en 2020.
La cancelación se produjo para evitar que la competencia afectara la movilidad y las labores de atención de la emergencia.
La determinación también puso fin a las tres últimas etapas que estaban programadas para disputarse en Antioquia y que tenían como destino final Medellín.