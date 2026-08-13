Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes

La segunda vez fue con el terremoto del Eje Cafetero, en 1999. Oriundo de Pereira, además de sobrevivir a la tragedia, se convirtió en uno de sus protagonistas cuando fue designado por el entonces presidente Andrés Pastrana como gerente del recién creado Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) . Su papel fue determinante para el resurgimiento de esa devastada región.

“Es un impacto que lo deja a uno para toda la vida con ese recuerdo. A mí me tocó uno en el año 65, o 63 tal vez, de magnitud 7, cuando yo estaba en el kínder, y eso me marcó”, recordó.

Luis Carlos Villegas ha sobrevivido a tres terremotos en su vida. El primero ocurrió cuando tenía poco menos de 10 años. Estaba en la escuela cuando la tierra se salió de control. Ese día conoció la furia de la naturaleza y jamás lo olvidó.

La tercera vez fue el pasado lunes, cuando un terremoto de 7,4 sacudió la tierra. Villegas estaba en Pereira, rumbo a la finca con sus nietos, mientras su esposa se había quedado en casa desayunando. Cuando sintió el movimiento en el carro, le dijo al conductor: “Nos devolvemos, que esto es gravísimo”. Al regresar, encontró que la mitad de su casa se había venido abajo.

“Se me cayó la mitad de la casa; lo que estamos haciendo ahora es recoger los escombros, todo está saliendo en volquetas en este momento”, relató.

Estuvo incomunicado durante los tres días siguientes al terremoto y confiesa, con naturalidad, que por eso no había podido atender los llamados de la prensa, que apresurada buscaba su opinión como experto en esta clase de emergencias y, cómo no, si conoce como pocos sobre el liderazgo que se necesita en este tipo de tragedias, pero, sobre todo, lo que debe hacerse una vez que finaliza la etapa de rescate de vidas.

Hoy no tiene tiempo para responder a todos los que buscan su consejo, pues por estos días primero debe ocuparse de sacar los escombros de su propia casa.

“Se cayó la mitad de mi casa y llevó tres días, hasta noche tarde, sacando los escombros, haciendo la demolición de las cosas que estaban pendientes. Ya estoy, en este momento, sacándolos a la escombrera pública que se dispuso para eso”, le contó a EL COLOMBIANO.

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“Una cosa muy dura, muy dura, muy complicada, y que yo ya había vivido en el 99 y que se repitió ahora. Y eso lo marca a uno, siempre deja una huella de tristeza, pero, al mismo tiempo, de esperanza cuando sucede”, dijo.

La suerte, sin embargo, no fue la misma para miles de familias. Y quizás por eso, después de mirar su propia casa destruida, Villegas volvió a pensar en la tragedia desde el lugar que conoce desde hace décadas, el de quien tiene que reconstruir.

Y, aunque las imágenes puedan parecerse, como experto insiste en que no son emergencias iguales. “No, nunca son similares”, dice.

A su juicio, el terremoto actual puede ser “la mitad de grande” que el de 1999 en capacidad de daño a las personas y a la infraestructura. Pero hay algo que cambió radicalmente en estos 27 años y es la manera de comunicarse.

“Hay varias diferencias entre un evento y otro. Una de ellas son las redes sociales, diría yo. Es mucho más necesario hoy contar con las redes sociales para que ayuden y defenderse de las que no quieren ayudar. Hace 27 años, a duras penas tuvimos una página web que apenas se estaba estrenando en el mundo. Yo creo que esas novedades están ahí y esas diferencias y similitudes en la crisis fiscal, que fue tal vez más grave la del 99 que la de hoy, pero que, de todas maneras, genera una dificultad adicional para atender una emergencia”, agregó.

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En 1999 apenas comenzaba internet. Hoy, los teléfonos se convirtieron en una herramienta para saber quién está atrapado, quién desapareció, dónde están los heridos y qué necesitan las familias.

Villegas admite que este terremoto lo vivió de una manera especialmente distinta. Esta vez estaba con sus nietos. Y el miedo no fue el mismo. Mientras la tierra se movía, no pensó primero en buscar refugio para él, sino en mantener la calma para poder transmitirles tranquilidad a ellos.

“Siempre les digo que la naturaleza es la dueña de nuestros destinos y no uno”, dice.

Pero hay cosas que, incluso para un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a entender y enfrentar emergencias, son difíciles de explicar. “Es un golpe muy grande porque es que es la naturaleza, no se deja entender fácil cuando uno es tan pequeño”.

Villegas, esta vez no está coordinando la reconstrucción de una región. No está pensando en miles de viviendas ni en presupuestos públicos. Está mirando su propia casa, sus propios escombros y la vida que quedó partida en dos.

Su papel en el Forec

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Luis Carlos Villegas fue presidente del Consejo Directivo del Forec y tuvo un papel central en la conducción del proceso de reconstrucción.

¿Qué fue el Forec?

El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) fue creado por el Gobierno de Andrés Pastrana después del terremoto del 25 de enero de 1999. Su misión era financiar y coordinar la reconstrucción económica, social y ecológica de la región afectada.