Constructora El Cóndor gana histórica demanda de $3,5 billones al Estado por congelamiento de peajes

El Cóndor notificó a sus grupos de interés que ganó al Estado una demanda con pretención de $3,5 billones por el congelamiento de peajes que el Gobierno aplicó en 2023.

Según se defendió en ese momento, la medida buscaba mantener las tarifas de 143 peajes a precios del 2022.

La acción fue interpuesta ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD/AAA), en el que la Concesión Ruta al Mar actuó como demandante frente a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

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Es decir, la ANI tendrá que pagar $3,57 billones a Ruta al Mar por incumplir acuerdos en concesión de 500 kilómetros. Así las cosas, Construcciones El Cóndor recuperará su inversión tras tres años de disputa por la concesión Antioquia-Bolívar.

Así las cosas, un tribunal arbitral internacional ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar esta suma, tras determinar incumplimientos contractuales y decretar la terminación anticipada del proyecto vial que conecta Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El laudo fue emitido el 30 de abril y notificado el viernes 1 de mayo.

El laudo del Centro Internacional de Resolución de Disputas detalla cinco componentes en la condena. El mayor corresponde a la liquidación del contrato por terminación anticipada, con $3,31 billones.

A este monto se suman $257.866 millones por perjuicios asociados a la no actualización de tarifas en el peaje Carimagua; $5.437 millones por inestabilidad en las unidades funcionales 4 y 5; $933 millones por insuficiencias en la estimación de compensaciones ambientales, y $1.240 millones por demoras en el reconocimiento y pago contemplado en el Decreto 050.