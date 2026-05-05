Agricultores alertan falta de garantías jurídicas en proyecto de Jurisdicción Agraria y Gobierno acelera su trámite

El Gobierno Nacional intensificó el trámite del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria al radicar un mensaje de insistencia en el Senado, con el objetivo de evitar que la iniciativa sea archivada por falta de debates. Mientras que el sector agropecuario manifestó profunda preocupación sobre el proyecto.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) advirtió que la iniciativa, tal como está planteada, podría debilitar las garantías judiciales de los ciudadanos.
En un comunicado, el gremio señaló que el país requiere una jurisdicción en la que las decisiones sobre la tierra permanezcan en manos de los jueces de la República y no de entidades del Ejecutivo. Además, hizo un llamado al Congreso para proteger el debido proceso.
“El Gobierno intenta crear una justicia rural en la que le quita las competencias a los jueces para dárselas a una entidad del mismo Gobierno”, indicó la organización