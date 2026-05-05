¿Por qué se hunde el barrio Los Ángeles? En dos semanas van dos emergencias por cráteres que se abren bajo el pavimento

Un cráter profundo y de un gran diámetro en una vía importante está causando molestias a los transeúntes y habitantes aledaños al parque Obrero, en el centro de Medellín.
El daño en pleno cruce peatonal de una calzada se presenta entre los barrios Los Ángeles y Boston. Este obligó al cierre preventivo de la vía, generando congestiones vehiculares.
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La causa de la socavación del terreno sería un daño en la red de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, EPM.
EPM informó este martes, 5 de mayo, que recibió el reporte del problema en la carrera 39 con calle 59 hacia la medianoche del día previo y con base en ello ordenó el desplazamiento de un equipo técnico al lugar para hacer la verificación y el diagnóstico de la situación.