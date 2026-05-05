Mina en Sutatausa tenía fallas advertidas por la ANM antes de la tragedia que dejó 9 muertos: esto se sabe

Luego de horas en las labores de rescate de los mineros que se encontraban atrapados en la mina La Ciscuda, ubicada en Peñas de Boquerón, zona veredal del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, las autoridades confirmaron que, a causa de la explosión, fallecieron nueve trabajadores. Sin embargo, las labores de rescate lograron salvar a seis mineros que también se encontraban allí, quienes fueron remitidos al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben tratamiento médico, según informó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado oficial. La entidad también señaló que “equipos de Salvamento Minero coordinados por la ANM continúan en la zona. Expresamos sinceras condolencias y nuestra solidaridad con las familias”.

En su comunicado, la ANM además confirmó que hace menos de un mes, había advertido por fallas en la operación de la mina que representaban un riesgo para los trabajadores. La entidad reveló que, tras una visita de inspección realizada el pasado 9 de abril, se habían identificado fallas en la operación que representaban riesgos para la seguridad. Entre ellas, la presencia de polvo de carbón, acumulación de gases como metano y labores abandonadas que podrían generar explosiones. Por esto, la ANM presentó las siguientes recomendaciones a la mina: · “Actualizar las labores de ventilación al interior del proyecto, debido a la presencia de polvo de carbón, incluyendo la instalación de barreras en zonas de transferencia como tolvas y otros puntos críticos”. · “Realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron acumulaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar condiciones peligrosas”. · “Incluir dentro de la matriz de riesgos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones y control de polvo de carbón”. Luego, la ANM confirmó que justamente tras estas visitas de inspección, se les recomendó a la mina que, por ejemplo, “los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras”. A pesar de ello, el accidente no se pudo prevenir y hoy el departamento de Cundinamarca enfrenta una nueva tragedia por fallas en esta mina.

¿Qué dijo el gobernador de Cundinamarca?

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, en horas de la madrugada de este martes, confirmó la muerte de los nueve mineros que permanecían atrapados tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa. “Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”, señaló el mandatario.