El negocio del sold out en Colombia: el gasto en entretenimiento creció más de 200% en cinco años

Bad Bunny, Shakira, J Balvin, Maluma, Arcangel y Ryan Castro hacen parte del grupo de artistas que han dejado sold out en Colombia en los últimos años. Sus conciertos, con boletas agotadas en cuestión de horas, se han convertido en una muestra del auge que vive el entretenimiento en vivo en el país.
Y es que en Colombia se está consolidando un nuevo modelo de éxito en el entretenimiento: eventos capaces de agotar entradas en tiempo récord. Detrás del fenómeno del sold out hay una estrategia que combina marketing digital, tecnología, análisis de datos y experiencias para el público, convirtiendo conciertos, festivales y carnavales en motores culturales y económicos.