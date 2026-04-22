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Concierto de Ryan Castro en el Atanasio dejará cerca de US$6,9 millones a la ciudad

El artista urbano se presentará este 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot y, según estimaciones oficiales, su show impulsará sectores como hotelería, transporte y gastronomía. También habrá transmisión del concierto y Metro 24 horas.

  • El show de Ryan Castro impulsará el turismo y sectores como hotelería y transporte en la ciudad. FOTOS CORTESÍA y EL COLOMBIANO
    El show de Ryan Castro impulsará el turismo y sectores como hotelería y transporte en la ciudad. FOTOS CORTESÍA y EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
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Gran expectativa, y no es para menos, hay en Medellín por el primer concierto en el Atanasio Girardot del reggaetonero paisa, Ryan Castro, tanto así que cuando en noviembre de 2025 lanzó la boletería, estas se agotaron en menos de dos horas.

Este escenario también representará un impulso económico importante para la ciudad. De acuerdo con estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística, el concierto generará un dinero cercano a US$6,9 millones.

El espectáculo, que se realizará este sábado 25 de abril en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, atraerá entre 45.0000 y 50.000 asistentes, incluidos turistas nacionales e internacionales, lo que dinamizará distintos sectores económicos.

Le puede interesar: Ryan Castro agotó en menos de dos horas las boletas para su concierto en Medellín

Turismo, comercio y transporte, los grandes beneficiados

La proyección de ingresos tendrá gastos en alojamiento, transporte, alimentación, compras y actividades recreativas, lo que refleja el impacto transversal del evento.

“Su impacto económico es significativo, ya que se estima una derrama cercana a los 6,9 millones de dólares, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía y transporte”, explicó Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín.

Desde la Alcaldía destacaron que este tipo de espectáculos refuerzan el papel de Medellín como destino de entretenimiento y consolidan la llamada economía naranja como motor de desarrollo.

Medellín se consolida como destino de eventos internacionales

Más allá de las cifras, el concierto también fortalece la imagen de la ciudad como epicentro cultural y musical en América Latina.

“El concierto de Ryan Castro evidencia que la industria del entretenimiento se ha consolidado como un motor clave para Medellín”, agregó López.

Eventos de esta magnitud elevan la ocupación hotelera y aumentan el flujo de visitantes, lo que impulsa la economía local y fortalece la marca ciudad.

Lea más: ¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado

Transmisión gratuita y alternativa para 25.000 personas

Ante la alta demanda, las entradas se agotaron rápidamente, el artista habilitó un espacio alterno en la Feria de Ganado, donde unas 25.000 personas podrán seguir el concierto en vivo de manera gratuita.

El evento contará con pantalla gigante, tarima propia y presentaciones de artistas emergentes locales, ampliando el impacto cultural del espectáculo.

A través de redes sociales, el cantante invitó a quienes no consiguieron boleta: “Para nuestra gente del barrio... están invitados totalmente gratis a la transmisión oficial”.

Metro operará 24 horas por el concierto de Ryan Castro

Para facilitar la movilidad, el Metro de Medellín anunció operación continua durante 24 horas, una medida poco frecuente en la ciudad.

Además, lanzó una tarjeta Cívica conmemorativa del concierto, que incluye la imagen del artista y elementos representativos del sistema de transporte.

El concierto, denominado “Sendé”, que en papiamentom que es la lengua criolla de curazao, quiere decir encendido, no solo celebra el ascenso global de Ryan Castro, sino que también refleja cómo los grandes espectáculos con estadio lleno, se han convertido mueven la aguja económica de Medellín.

Según la Alcaldía, medir este tipo de impactos permite planificar mejor la infraestructura y las políticas públicas, además de evidenciar cómo la música y el entretenimiento generan empleo y desarrollo.

Conozca también: Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

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