Concierto de Ryan Castro en el Atanasio dejará cerca de US$6,9 millones a la ciudad

Gran expectativa, y no es para menos, hay en Medellín por el primer concierto en el Atanasio Girardot del reggaetonero paisa, Ryan Castro, tanto así que cuando en noviembre de 2025 lanzó la boletería, estas se agotaron en menos de dos horas.
Este escenario también representará un impulso económico importante para la ciudad. De acuerdo con estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística, el concierto generará un dinero cercano a US$6,9 millones.
El espectáculo, que se realizará este sábado 25 de abril en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, atraerá entre 45.0000 y 50.000 asistentes, incluidos turistas nacionales e internacionales, lo que dinamizará distintos sectores económicos.
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