Colombia entra al top mundial de países donde más se ha encarecido la vivienda

El precio de la vivienda se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de decidir dónde vivir.

Más allá de variables como el tráfico, la seguridad o las oportunidades laborales, el costo de comprar o arrendar un inmueble pesa cada vez más en el bolsillo de los hogares.

En ese escenario, Colombia aparece entre los países donde más se han encarecido las viviendas en la última década.

Los más recientes datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, muestran que el país se ubica en el sexto lugar entre los países donde más han aumentado los precios de la vivienda desde 2015.

El indicador, que compara el comportamiento de los costos de vivienda entre economías del mundo, ubica a Colombia con un índice de 153 en el primer trimestre de 2026, lo que implica que los precios han subido alrededor de 53% frente a los niveles de 2015.

En la lista aparecen por encima países como Turquía, Lituania, Irlanda, Eslovenia y República Checa, mientras que Colombia supera a economías como Canadá, Reino Unido, México, Alemania, España o Francia. Cómo funciona el índice

El indicador utilizado por la Ocde mide el cambio acumulado en los precios de vivienda tomando 2015 como año base (100). Esto significa que 100 indica que los precios se mantienen iguales que en 2015; 120 implica que aumentaron 20%; 153, como en el caso de Colombia, significa que los precios subieron 53% en ese periodo.

Entre los países analizados, el caso más extremo es Turquía, cuyo índice supera 1.900, lo que significa que los precios de la vivienda se multiplicaron casi 19 veces desde 2015, impulsados principalmente por la alta inflación y la fuerte devaluación de su moneda.

Sin embargo, incluso dejando de lado ese caso atípico, el aumento en Colombia destaca dentro del grupo de economías analizadas.

