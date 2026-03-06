x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia entra al top mundial de países donde más se ha encarecido la vivienda

El país ocupa el sexto lugar en el ranking de aumento del precio de vivienda elaborado por la Ocde, con un incremento cercano a 53% desde 2015. El arriendo también presenta aumentos significativos.

  • La vivienda en Colombia se ha encarecido más de 50% en la última década. FOTO: JAIME PÉREZ
    La vivienda en Colombia se ha encarecido más de 50% en la última década. FOTO: JAIME PÉREZ
Diario La República
hace 1 hora
bookmark

El precio de la vivienda se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de decidir dónde vivir.

Más allá de variables como el tráfico, la seguridad o las oportunidades laborales, el costo de comprar o arrendar un inmueble pesa cada vez más en el bolsillo de los hogares.

En ese escenario, Colombia aparece entre los países donde más se han encarecido las viviendas en la última década.

Los más recientes datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, muestran que el país se ubica en el sexto lugar entre los países donde más han aumentado los precios de la vivienda desde 2015.

Le puede interesar: Sector vivienda arrancó 2026 con su peor registro histórico: iniciaciones de obra se desplomaron 56%

El indicador, que compara el comportamiento de los costos de vivienda entre economías del mundo, ubica a Colombia con un índice de 153 en el primer trimestre de 2026, lo que implica que los precios han subido alrededor de 53% frente a los niveles de 2015.

En la lista aparecen por encima países como Turquía, Lituania, Irlanda, Eslovenia y República Checa, mientras que Colombia supera a economías como Canadá, Reino Unido, México, Alemania, España o Francia. Cómo funciona el índice

El indicador utilizado por la Ocde mide el cambio acumulado en los precios de vivienda tomando 2015 como año base (100). Esto significa que 100 indica que los precios se mantienen iguales que en 2015; 120 implica que aumentaron 20%; 153, como en el caso de Colombia, significa que los precios subieron 53% en ese periodo.

Entre los países analizados, el caso más extremo es Turquía, cuyo índice supera 1.900, lo que significa que los precios de la vivienda se multiplicaron casi 19 veces desde 2015, impulsados principalmente por la alta inflación y la fuerte devaluación de su moneda.

Sin embargo, incluso dejando de lado ese caso atípico, el aumento en Colombia destaca dentro del grupo de economías analizadas.

Lea más: Alerta por el auge de agencias de arrendamientos de garaje en el Valle de Aburrá

¿Por qué han subido los precios?

InfogrÃ¡fico
Colombia entra al top mundial de países donde más se ha encarecido la vivienda

Detrás del encarecimiento de la vivienda hay varios factores estructurales. Según Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, uno de los principales es el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

“La oferta de vivienda formal ha crecido más lentamente que la demanda urbana, lo que termina presionando los precios al alza”, explicó.

La académica identificó al menos cuatro motores estructurales que han impulsado el encarecimiento del mercado inmobiliario en el país. El primero es el crecimiento de las ciudades.+

Durante las últimas décadas Colombia ha experimentado una fuerte urbanización y expansión de grandes áreas metropolitanas como Bogotá, Medellín o Barranquilla.

A esto se suma el aumento en el número de hogares, impulsado por cambios demográficos como más personas viviendo solas o en núcleos familiares más pequeños, lo que incrementa la demanda de viviendas.

Conozca también: Países Bajos prohibió comprar casas para alquilar, pero el experimento no bajó los precios

El tercer factor está relacionado con las limitaciones en la oferta, asociadas a restricciones de suelo urbano, trámites de licencias y procesos de planificación urbana que ralentizan el desarrollo de nuevos proyectos.

Finalmente, también han influido las políticas de subsidios y el acceso al crédito. Programas como Mi Casa Ya y los subsidios a tasas de interés facilitaron el acceso al crédito hipotecario y estimularon la compra de vivienda.

“Durante años de tasas relativamente bajas el crédito hipotecario se expandió con fuerza, lo que impulsó la compra de vivienda y aumentó la presión de demanda, sin que la oferta creciera al mismo ritmo”, señaló Pardo.

El aumento de los precios también se ha visto impulsado por factores más recientes. Después de la pandemia, el encarecimiento de materiales como acero, cemento y energía, junto con el aumento del costo del suelo urbano, contribuyó a elevar los precios.

Aun así, los analistas advierten que el fenómeno no se explica únicamente por inflación. “Incluso descontando la inflación, los precios han aumentado en términos reales, lo que indica que la valorización del activo inmobiliario ha sido superior al crecimiento de la economía”, explicó Pardo.

En el caso de los arriendos, la inflación juega un papel clave, debido a los mecanismos contractuales que ajustan las rentas cada año.

Temas recomendados

Economía
Vivienda
Urbanismo
Ocde
Compra de vivienda
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida