¿Disciplina o discriminación? La historia tras la captura de una patrullera por su peinado en una estación de Quibdó

Lo que comenzó como una inspección de rutina en la estación de Policía de Quibdó, Chocó, terminó en un violento altercado que ha encendido las redes sociales y abierto un debate nacional sobre los límites de la disciplina y el respeto a la identidad étnica. La protagonista es la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo, quien fue reducida, esposada y capturada tras una fuerte discusión con un superior que cuestionó su presentación personal.

Todo comenzó en la madrugada del pasado 4 de marzo, aproximadamente entre las 4:00 y las 5:00 a.m., durante una revista de control interno. De acuerdo con el reporte, un oficial de mayor rango le llamó la atención a Córdoba Murillo alegando que “no estaba peinada” y, presuntamente, por el uso indebido del teléfono celular durante el servicio.

En el video que circula en redes sociales y que fue grabado por el superior, se escucha al oficial gritar: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada, cállese”.

Ante la presión, la patrullera respondió con firmeza defendiendo su apariencia: “yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”.

La patrullera, alterada, se acercó y, al parecer, habría agredido al oficial que le estaba llamando la atención. Según versiones conocidas por medios locales, en cuestión de segundos, otros policías intervinieron para reducir físicamente a su compañera, quien fue puesta a disposición de la Justicia Penal Militar.

Por lo sucedido, Córdoba Murillo enfrenta cargos por los presuntos delitos de insubordinación y agresión a superior. Estas faltas, bajo el régimen disciplinario de la fuerza pública, conllevan sanciones severas que podrían resultar en su destitución definitiva de la institución.

Las imágenes han trascendido el ámbito policial para convertirse en un fenómeno de opinión pública. Mientras algunos sectores defienden que la disciplina y la jerarquía son los pilares de la Policía Nacional, otros internautas denuncian un posible caso de abuso de autoridad y discriminación.

Inclusive, hay internautas que han señalado que las texturas del cabello afro son particulares y que exigir peinados que no corresponden a sus características naturales obliga a la persona al uso de químicos, vulnerando su identidad étnica, especialmente en una región diversa como el Chocó. Por el momento, las autoridades investigan si el proceso fue proporcional.