¿Disciplina o discriminación? La historia tras la captura de una patrullera por su peinado en una estación de Quibdó

Lo que comenzó como una inspección de rutina en la estación de Policía de Quibdó, Chocó, terminó en un violento altercado que ha encendido las redes sociales y abierto un debate nacional sobre los límites de la disciplina y el respeto a la identidad étnica.
La protagonista es la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo, quien fue reducida, esposada y capturada tras una fuerte discusión con un superior que cuestionó su presentación personal.
Lea también: Tras fallo a favor de policía embarazada, Corte declaró que desacuartelamiento es un acto discriminatorio