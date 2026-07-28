¿Por qué sacaron de sus casos a siete fiscales que le pisaban los talones a los cabecillas de bandas en Medellín?

Siete fiscales experimentados que lideraron investigaciones en contra del crimen organizado en Medellín fueron sacados de sus casos.
La situación fue denunciada por la concejala Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín y exdirectora contra el Crimen Organizado del ente acusador, quien cuestionó las razones detrás de esa decisión y pidió explicaciones ante lo que calificó como un mal precedente.
El cabildante señaló que el remezón ocurrió en medio de un concurso que viene realizando la Fiscalía General de la Nación, en el que esos siete fiscales fueron reubicados en una nueva dirección del Gaula ya su vez fueron reemplazados por otros cuatro fiscales.
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Carrasquilla planteó que ese cambio habría dejado un importante vacío y calificó como contradictorio que apareció justo cuando el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella anunció el inicio de una estrategia que tendrá su epicentro en la capital antioqueña para perseguir el crimen organizado.