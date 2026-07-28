¿Ciberataque a Ecopetrol? Publican información de 15 empresas del grupo y la compañía pide intervención de las autoridades

Ecopetrol confirmó este 27 de julio de 2026 que actores externos publicaron información copiada ilegalmente de 15 empresas pertenecientes al Grupo Ecopetrol, luego del incidente de ciberseguridad reportado días atrás. La compañía, desde Bogotá, informó que adelanta acciones junto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para retirar el contenido del acceso público, limitar su difusión y avanzar en las investigaciones sobre el ataque.

La empresa indicó que continúa con las acciones legales correspondientes contra el actor externo señalado como responsable del incidente y que mantiene activos sus protocolos de respuesta para mitigar los efectos derivados de la publicación no autorizada de información.

Ecopetrol busca retirar la información divulgada ilegalmente

A través de un comunicado, Ecopetrol S.A. explicó que la publicación de los archivos corresponde a información que fue extraída de manera ilegal durante el incidente de ciberseguridad registrado en julio de 2026. La compañía señaló que, en coordinación con la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación y el MinTIC, desarrolla acciones para lograr el retiro del contenido publicado mediante procesos de eliminación de información de internet, conocidos como take down, además de implementar medidas orientadas a restringir el acceso de terceros. Ecopetrol indicó que continuará con las investigaciones y con el trabajo conjunto con las autoridades competentes para establecer el alcance del incidente y reducir los efectos asociados a la divulgación de los archivos.

Posibles implicaciones legales por acceso a la información filtrada

La compañía advirtió que tanto la extracción como la difusión de información perteneciente al Grupo Empresarial pueden representar incumplimientos frente a las normas que regulan la protección y tratamiento de datos. Además, señaló que las personas que accedan al contenido publicado por los atacantes podrían enfrentar consecuencias legales si actúan en contra de las disposiciones vigentes. “Así como la actuación de los agentes externos infringen las regulaciones que protegen el tratamiento de la información de propiedad del Grupo Empresarial, los terceros que accedan a esta información también podrían estar actuando en contravía de las leyes y regulaciones aplicables”, señaló Ecopetrol. La petrolera afirmó que mantendrá las acciones legales y técnicas necesarias mientras avanza la investigación sobre el origen y las consecuencias del ataque.

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No se identifican afectaciones en sistemas transaccionales

Ecopetrol informó que, hasta el momento, no ha identificado compromisos ni afectaciones en las soluciones tecnológicas transaccionales que hacen parte de su ecosistema digital. La compañía también señaló que las revisiones realizadas no evidencian impactos en las plataformas tecnológicas de sus empresas subordinadas ni en los sistemas utilizados por su red de socios comerciales y financieros, proveedores y clientes. “Ecopetrol también confirma que no se ha identificado ningún compromiso o afectación de las soluciones tecnológicas transaccionales dentro de su ecosistema digital, ni de las de sus subordinadas o de su red de socios comerciales y financieros, proveedores y clientes”, indicó. La empresa explicó que las medidas actuales están enfocadas en contener la divulgación de la información, fortalecer los controles de seguridad y continuar con el análisis técnico del incidente. Siga leyendo: Cargar carro eléctrico en Colombia será más fácil: nueva regulación simplifica reglas para instalar electrolineras

Impacto económico y alcance del incidente permanecen en evaluación

La compañía informó que todavía no es posible establecer el alcance total del ataque, sus impactos o los costos asociados al incidente de ciberseguridad. Ecopetrol señaló que no puede garantizar que las medidas de remediación sean completamente efectivas, que no se presenten nuevas publicaciones de información o que el caso no genere procesos administrativos, judiciales o efectos sobre la operación y los resultados financieros de la empresa. “El alcance total, el impacto y los costos de este incidente de ciberseguridad aún son inciertos. No puede garantizarse que los esfuerzos de remediación de la Compañía sean efectivos, que no se divulgue información adicional o que el incidente no dé lugar a procedimientos regulatorios, iniciación de litigios, daños reputacionales u otros efectos adversos materiales sobre el negocio, la situación financiera y/o los resultados de operación de la Compañía”. No se pierda: BACU acelera su expansión en Medellín: superó 40.000 órdenes y proyecta abrir 10 nuevos restaurantes

The Gentlemen se atribuyó el ataque contra Ecopetrol

El incidente de ciberseguridad contra Ecopetrol ocurrió el 17 de julio de 2026, cuando un actor externo intentó sustraer información de la compañía. Posteriormente, el grupo de ransomware The Gentlemen se atribuyó la responsabilidad del ataque y publicó información relacionada con sus víctimas. Según el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), esta organización había sido identificada como una estructura con actividad internacional y relacionada con más de 200 ataques en 50 países hasta abril de 2026. Los reportes oficiales señalan que The Gentlemen concentra cerca del 10 % de los ataques de ransomware registrados en el mundo y se encuentra entre los grupos con mayor actividad, después de Qilin. De interés: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber

Así opera el grupo de ransomware señalado

Las autoridades han explicado que The Gentlemen utiliza métodos de reconocimiento previo de las redes objetivo antes de ejecutar sus ataques. Para identificar vulnerabilidades y equipos conectados, emplea herramientas como Advanced IP Scanner y Nmap. De acuerdo con los análisis realizados, la operación del grupo incluye las siguientes fases: -Identificación de sistemas, dispositivos y cuentas con altos privilegios dentro de la infraestructura tecnológica. -Acceso inicial mediante servicios de administración expuestos en internet o credenciales obtenidas de manera ilícita. -Exploración de la red interna para ubicar información de interés y ampliar los permisos de acceso. -Extracción de datos hacia servidores externos mediante canales cifrados. -Eliminación de registros y evidencias digitales antes de ejecutar el cifrado de información. El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia advirtió que “el grupo mantiene actividad de intrusión activa y confirmada, con capacidad demostrada de comprometer el dominio completo de una organización y desplegar el cifrado en cuestión de minutos una vez alcanzados privilegios de administrador de dominio”. Las autoridades indicaron que la organización apareció a mediados de 2025 y que mantiene un sitio en la dark web donde publica información sobre sus operaciones y las empresas afectadas. De acuerdo con los registros disponibles, The Gentlemen supera las 250 víctimas en diferentes países, con casos reportados principalmente en Estados Unidos y Tailandia, además de India, México, España, Francia y Colombia. El grupo también se ha atribuido ataques contra BCN Medical y Canal Capital. Ecopetrol aseguró que continuará trabajando con las autoridades para retirar la información publicada ilegalmente, restringir su acceso y avanzar en las investigaciones relacionadas con el incidente de ciberseguridad registrado en julio de 2026. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: