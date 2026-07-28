Andrés Reyes y Elías Cabrera, los refuerzos que se acercan al Nacional de Lucas González

Atlético Nacional continúa moviéndose en el mercado de fichajes para fortalecer su plantilla de cara al segundo semestre. El conjunto antioqueño tendría prácticamente acordadas las llegadas del defensor central Andrés Reyes y del mediocampista argentino Elías Cabrera, dos jugadores que llegarían para reforzar zonas claves del equipo dirigido por Lucas González.
Con estas incorporaciones, al cuadro verdolaga solamente le quedaría pendiente la llegada de un extremo para completar su planificación de refuerzos y cerrar una ventana de transferencias en la que la prioridad ha sido darle mayor equilibrio y variantes al plantel.