Andrés Reyes y Elías Cabrera, los refuerzos que se acercan al Nacional de Lucas González

Con estas incorporaciones, al cuadro verdolaga solamente le quedaría pendiente la llegada de un extremo para completar su planificación de refuerzos y cerrar una ventana de transferencias en la que la prioridad ha sido darle mayor equilibrio y variantes al plantel.

Atlético Nacional continúa moviéndose en el mercado de fichajes para fortalecer su plantilla de cara al segundo semestre. El conjunto antioqueño tendría prácticamente acordadas las llegadas del defensor central Andrés Reyes y del mediocampista argentino Elías Cabrera, dos jugadores que llegarían para reforzar zonas claves del equipo dirigido por Lucas González.

Andrés Reyes, un viejo conocido para la defensa

El regreso de Andrés Reyes representa el retorno de un jugador formado en Atlético Nacional y que salió del club en busca de nuevos retos internacionales. El defensor, de 26 años, vuelve con experiencia acumulada en el fútbol del exterior y con recorrido en procesos de selecciones juveniles de Colombia.

Reyes hizo parte de la Selección Colombia que conquistó la medalla de oro en la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, en 2019 fue convocado para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-20 y posteriormente integró el equipo nacional que participó en el Mundial de la categoría disputado en Polonia.

Tras dejar Nacional, el zaguero emprendió una carrera en la MLS. Su primera experiencia fue con Inter Miami, posteriormente pasó al New York Red Bulls y su último equipo fue San Diego FC, donde continuó su proceso de crecimiento competitivo.

Su llegada apunta a fortalecer una zona defensiva en la que Nacional busca mayor solidez, competencia interna y alternativas para afrontar los diferentes torneos del semestre.

Elías Cabrera, talento argentino para la creación

La otra apuesta del cuadro verdolaga es Elías Cabrera, un mediocampista argentino de 23 años que llega con el aval del cuerpo técnico encabezado por Lucas González, quien ya conoce sus características.

El volante estuvo bajo las órdenes del entrenador colombiano durante su paso por Central Córdoba en el fútbol argentino, una situación que habría sido determinante para considerar su incorporación al proyecto de Nacional.

Cabrera pertenece a Vélez Sarsfield y se destaca por su capacidad técnica, el regate, la generación de juego ofensivo y su remate de media distancia. Su perfil encaja en la búsqueda de un jugador que pueda aportar creatividad y alternativas en la zona de elaboración.